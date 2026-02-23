Delcy Rodríguez se reúne con autoridades del sector salud para evaluar planes de recuperación del sistema sanitario

En el encuentro se abordaron planes de fortalecimiento hospitalario, abastecimiento de medicamentos y coordinación institucional, en el marco de las políticas orientadas a recuperar y reestructurar el sistema público de salud venezolano.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del sector salud para revisar los planes en marcha y coordinar próximas acciones destinadas a fortalecer el sistema sanitario del país.



El encuentro contó con la participación de Carlos Alvarado, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Nuramy Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud; Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud y directora fundadora del Hospital Cardiológico Infantil; así como del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, y la ministra de Finanzas, Economía y Comercio Exterior, Anabel Pereira Fernández.

Durante la reunión se abordaron planes de fortalecimiento hospitalario, abastecimiento de medicamentos y coordinación institucional, en el marco de las políticas orientadas a recuperar y reestructurar el sistema público de salud venezolano.



Este encuentro se produce luego de que Rodríguez anunciara que parte de los ingresos provenientes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la infraestructura hospitalaria, ampliar la capacidad de atención y garantizar el acceso a medicamentos para la población.

La reunión también se da en un contexto de cooperación internacional para reforzar el abastecimiento médico en el país. En los últimos días arribaron a Venezuela cargamentos de medicamentos provenientes de Estados Unidos, incluido un envío inicial de más de 6.000 kilos de suministros médicos, coordinado por la encargada de negocios estadounidense en Caracas, Laura Dogu, como parte de las primeras entregas destinadas a apoyar la estabilización del sistema de salud venezolano.