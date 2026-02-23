Delcy Rodríguez se reúne con autoridades del sector salud para evaluar planes de recuperación del sistema sanitario

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión de trabajo con autoridades del sector salud para revisar los planes en marcha y coordinar próximas acciones destinadas a fortalecer el sistema sanitario del país.
El encuentro contó con la participación de Carlos Alvarado, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS); Nuramy Gutiérrez, ministra del Poder Popular para la Salud; Isabel Iturria, vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud y directora fundadora del Hospital Cardiológico Infantil; así como del ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Miguel Ángel Pérez Pirela, y la ministra de Finanzas, Economía y Comercio Exterior, Anabel Pereira Fernández.
Este encuentro se produce luego de que Rodríguez anunciara que parte de los ingresos provenientes de la venta de petróleo serán destinados a la recuperación del sistema sanitario, con el objetivo de mejorar la infraestructura hospitalaria, ampliar la capacidad de atención y garantizar el acceso a medicamentos para la población.