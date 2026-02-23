Presidenta encargada designó nuevos viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores

Mauricio Rodríguez y Rander Peña

Andrea Corao y Oliver Blanco

23 de febrero de 2026.- La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó a través de su canal de Telegram sobre la designación de nuevos integrantes de su equipo diplomático: Mauricio Rodríguez asumirá como viceministro para América Latina; Andrea Corao Faría como viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía; mientras que Rander Peña estará al frente del despacho de Comunicación Internacional y como Viceministro para Europa y América del Norte designó a Oliver Blanco.



Al respecto, la mandataria destacó que Rodríguez posee una trayectoria profesional idónea para dar continuidad a una política exterior orientada a la paz, la integración y la unión de los pueblos, bajo las premisas del respeto mutuo y la cooperación fraterna.



Asimismo, Rodríguez señaló que Corao asumirá con compromiso el fortalecimiento de los vínculos con naciones estratégicas para Venezuela, con el objetivo de consolidar la defensa de la soberanía y la solidaridad internacional.



La jefe de Estado manifestó que Peña, apoyado en su experiencia en el ámbito global, tendrá la tarea de difundir la realidad del país ante la comunidad internacional. En el mismo anuncio, la presidenta expresó su agradecimiento a Camilla Fabri de Saab por la labor desempeñada durante su gestión al frente de dicho despacho.



Finalmente, anunció que fue designado Oliver Blanco como viceministro para Europa y América del Norte, y recalcó que es joven venezolano de las relaciones internacionales que ha tenido militancia partidista opositora, y mantiene un firme compromiso con el país. "Venezuela se servirá de su compromiso y profesionalismo. Los jóvenes siguen teniendo espacio relevante en la vida nacional", agregó la presidenta encargada.