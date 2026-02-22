Gobernación de la Guayana Esequiba atiende a más de 300 personas en jornada de salud

22 de febrero de 2026.-En un esfuerzo conjunto por consolidar la protección social en el estado número 24, la Gobernación de la Guayana Esequiba y la Fundación de Acción Social Esequibo desplegaron una jornada de atención integral en la comunidad de Yuruani I Casa Blanca, logrando beneficiar a más de 300 personas de este sector, informó Comunicaciones Gobernación Guayana Esequiba.



Durante el operativo se priorizó la salud preventiva mediante la aplicación de esquemas de inmunización para los más pequeños, asegurando la protección inmunológica de la población infantil.



En el área de medicina general, los asistentes recibieron atención profesional y la entrega de medicamentos de forma totalmente gratuita, garantizando el acceso inmediato a los tratamientos necesarios.



Asimismo, el personal especializado realizó pruebas rápidas para el descarte de diversas enfermedades, fortaleciendo el diagnóstico temprano en la comunidad.



Esta actividad contó además con la participación activa del equipo del programa "Ríe" de la juventud, quienes se sumaron al despliegue para brindar apoyo logístico y recreativo a las familias atendidas.



Por su parte, el gobernador Neil Villamizar reafirmó el compromiso de su gestión con el bienestar del pueblo esequibano, asegurando que estas acciones coordinadas entre la Gobernación y la Fundación de Acción Social continuarán extendiéndose de forma permanente a todas las comunidades que integran la zona de influencia de la entidad.