Lula defiende la unión del Sur Global para romper la dependencia colonial

El presidente Lula da Silva impulsa en su gira asiática la autonomía del Sur Global y el fortalecimiento de los vínculos comerciales entre economías emergentes.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendió este domingo 22 de febrero la unión del Sur Global para transformar la economía mundial. Antes de viajar a Corea del Sur, señaló que las naciones en desarrollo deben negociar en bloque ante las superpotencias para evitar pérdidas.

Según Lula, el mundo mantiene una lógica colonial tecnológica y económica que solo podrá romperse mediante la cooperación entre países con desafíos similares.

Lula destacó que los BRICS son fundamentales para hacer viable este nuevo orden económico. Afirmó que el grupo dejó de estar marginado y ahora cuenta con herramientas propias, como su banco, para fortalecer su autonomía. El líder brasileño aclaró que no buscan una nueva Guerra Fría, sino integrarse con mayor peso en organismos globales para equilibrar el poder de los centros tradicionales.

Sobre la descolonización financiera, el mandatario reiteró la importancia de comerciar con monedas locales para reducir la dependencia del dólar. Explicó que esta medida busca bajar costos y riesgos operativos para las economías emergentes sin necesidad de una confrontación directa.

Para Lula, es hora de que el Sur Global procese sus propios recursos, como los minerales críticos, en lugar de solo exportar materias primas.

En política exterior, reafirmó su apoyo al multilateralismo y a una Organización de las Naciones Unidas (ONU) con mayor legitimidad y capacidad de acción. Criticó las intervenciones unilaterales en países como Venezuela y Palestina, exigiendo respeto a la soberanía nacional.

El mandatario insistió en que ningún país debe actuar por encima del derecho internacional, abogando por un sistema que garantice la paz y la armonía global.

Respecto a la relación con Donald Trump, Lula manifestó que espera discutir si el papel de EE. UU. en Sudamérica será de ayuda o de amenaza. Subrayó que la región es una zona de paz que prioriza el crecimiento económico y la generación de empleo bajo un trato respetuoso. Asimismo, ofreció cooperar contra el crimen organizado transnacional siempre que Washington demuestre un interés real y no injerencista.

Finalmente, calificó de exitosa su visita a India y destacó el optimismo de los inversores hacia el desarrollo brasileño. El mandatario continuará su gira en Corea del Sur para firmar un plan estratégico de acción hasta el año 2029. Con este despliegue, Brasil busca consolidarse como un líder que impulse una agenda soberana para erradicar el hambre y la violencia a nivel mundial.