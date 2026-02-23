México: reportan cero bloqueos en el estado de Jalisco tras abatimiento de alías El Mencho

Efectivos de la Guardia Nacional custodian la ciudad, Jalisco

23 de febrero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió a los ciudadanos a “estar tranquilos, pues la prioridad es garantizar “la paz, la seguridad y la normalidad en el país”.



Tras las acciones de violencia desatadas ayer en parte del territorio mexicano por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como respuesta al abatimiento de su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alías El Mencho, la mandataria sostuvo que “prácticamente se ha restablecido toda la actividad” y se han retirado todos los bloqueos carreteros.



En la mañanera de este lunes, un día después del operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la jefa del Ejecutivo reconoció a los efectivos de las fuerzas armadas. “Son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y mucho patriotismo, con una enorme preparación”.



Dejó claro que el operativo fue planeado y ejecutado únicamente por fuerzas federales mexicanas, en particular del Ejército Mexicano, y que el gobierno de Estados Unidos únicamente aportó información.



“Todas las operaciones se realizan por las fuerzas nacionales, no hay participación de las fuerzas de Estados Unidos. Lo que hay es intercambio de información, el entendimiento con Estados Unidos se basa en intercambio de inteligencia, en este caso la hubo. Pero toda la operación, desde su planeación, es de las fuerzas federales, en este caso de la Defensa Nacional”.



Destacó que tras varias horas de zozobra a raíz de la caída del capo —uno de los principales objetivos de los gobiernos de México y de Estados Unidos—, “el día de hoy amanecimos sin ningún bloqueo en ninguna de las carreteras, prácticamente se ha restablecido toda la actividad”.



Apuntó que el centro de mando que se estableció ayer, en el que participan todos los gobernadores del país, se mantiene aún el día de hoy, para seguir la coordinación de las entidades con el gabinete de seguridad.



“Agradecer a todos los gobernadores y gobernadoras, todos estuvieron en coordinación con mucha información”.



Mención especial hizo la mandataria a los soldados y a su mando, el general secretario Ricardo Trevilla Trejo.



“Quiero hacer un reconocimiento especial a la Defensa Nacional, al general Trevilla, al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Aérea. Realmente México tiene fuerzas armadas extraordinarias, son hombres y mujeres preparados, profesionales, con mucha visión y mucho patriotismo, con una enorme preparación”.



Sheinbaum Pardo también envió su pésame a las familias de los efectivos que murieron durante el operativo.



“Nuestro mayor reconocimiento. El pueblo de México debe sentiste muy orgulloso de las fuerzas armadas y del gabinete de seguridad que tenemos. Lo más importante en este momento es garantizar la paz y seguridad de toda la población, de todo México. Así se está haciendo, el día de hoy hay mas tranquilidad. Y hay gobiernos, hay fuerzas armadas, hay gabinete de seguridad y mucha coordinación”.

