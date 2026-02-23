Los venezolanos apuestan por el diálogo pero faltan condiciones y espacios de confianza y respeto revela encuesta del PNUD

23-02-26.-Los venezolanos prefieren el diálogo y la negociación para resolver los problemas, sin embargo sienten que faltan espacios para que el encuentro se realice en ambiente de respeto y confianza.

Esta es una de la conclusiones que se encuentran al revisar los resultados que presenta una encuesta realizada en Venezuela por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre noviembre y diciembre de 2025, denominada “Lo que nos une: La voz de las venezolanas y los venezolanos sobre el diálogo y la convivencia”.

En exploración realizada se evidencia una disposición a la negociación y al diálogo que queda inconclusa por la falta de condiciones.

“Entre los principales hallazgos, el 63,5 % de las personas consultadas considera que los acuerdos entre actores con visiones distintas pueden funcionar; el 84,6 % prefiere acuerdos antes que confrontación para resolver conflictos; y el 65,3 % cree que el país mejorará en los próximos años. Estos resultados reflejan una combinación de activos sociales y desafíos persistentes en materia de convivencia”, señala la introducción de este estudio.

Contrapunto.com quiso hacer un primer acercamiento a los resultados arrojados por el trabajo de campo realizado por el equipo del PNUD.

La encuesta

El estudio apunta a explorar la cohesión social en áreas como “pertenencia, confianza, cooperación y manejo del desacuerdo”, con la idea de levantar información sobre “percepciones sobre condiciones para la convivencia y sobre vías consideradas legítimas para tramitar diferencias en la vida pública”.

El estudio de finales de 2025 fue una encuesta presencial sobre una muestra de 1.295 personas, en varias regiones del país y distintos estratos y contextos socioeconómicos. La ficha técnica indica que “el error máximo admisible de ±2,71 % y un nivel de confianza del 95 %”.

Agrega que “se utilizó un muestreo no probabilístico por cuotas, con controles por género, edad, nivel socioeconómico y región».

Acotan que «si bien este tipo de muestreo no permite inferencias estrictamente probabilísticas, las cuotas fueron diseñadas para reproducir la distribución poblacional conocida, lo que permite una aproximación razonable a la representatividad nacional”.

¿Qué se consiguió?

En el diagnóstico que hace el PNUD sobre la realidad venezolana indica que es compleja debido a que “Venezuela no aparece como una sociedad plenamente cohesionada ni completamente fracturada”.

“El estudio identifica activos sociales relevantes que coexisten con tensiones y límites claros para la convivencia, especialmente en el espacio del debate público”, indica el documento de este programa de Naciones Unidas.

Existe la coincidencia entre los encuestados que el trabajo en conjunto rinde frutos en la vida diaria.

El informe indica que “en la vida cotidiana, persisten prácticas de cooperación y apoyo mutuo. El 88,9% cree que las personas pueden superar las dificultades actuales trabajando juntas, mientras que el 59,6% afirma confiar en la mayoría de las venezolanas y los venezolanos”.

“Una parte sustancial manifestó haber recibido apoyo de otras personas con una frecuencia moderada a alta, trascendiendo las divisiones políticas. Existe también una percepción generalizada de que, dentro de los círculos sociales inmediatos, los individuos se esfuerzan activamente por mantener la unidad, a pesar de sus diferencias”, revelan los datos recopilados.

Indica que «más allá de una percepción generalizada de desconfianza en el país como sistema, la cooperación sigue funcionando en los espacios cercanos”.

“Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es la preferencia ciudadana por el diálogo, la negociación y los acuerdos como vía para procesar diferencias”, indica el estudio.

Agrega que el 84,6 % de quienes perciben que hay conflictos en el país “prefiere que estos se resuelvan mediante acuerdos, frente a solo 9,5 % que prefiere la confrontación”.

“Las personas manifiestan estar de acuerdo con que negociar permite buscar soluciones y con que las concesiones permiten alcanzar un bien mayor”, indican la cifras

Asimismo la consulta arrojo que se requiere la negociación entre personas que piensan distinto para alcanzar soluciones.

Sin embargo también quedan al descubierto debilidades como la falta de interacción entre los actores que piensan distinto.

“La disposición al diálogo coexiste con limitaciones importantes. Solo el 18,6 % conversa frecuentemente con personas que piensan distinto en temas políticos o sociales y el 54,7 % considera que no existe suficiente respeto para debatir sin agresiones”, indica el informe de la encuesta.

Agrega que “la coexistencia pacífica se percibe como posible pero a menudo condicional: mientras hay quienes la consideran generalmente posible, otras personas creen que solo es factible si se evitan ciertos temas”.

“Estos hallazgos sugieren que el principal desafío no es la falta de voluntad, sino la ausencia de condiciones que hagan viable un diálogo respetuoso y sostenido”, sentencia el informe que lee los datos recabados.

Agrega que “los datos identifican actitudes y disposiciones que pueden ser útiles como insumo para la reflexión sobre espacios de diálogo, encuentros y construcción de acuerdos. Entre ellas destacan la preferencia por vías conversacionales y negociadas para tramitar diferencias, la valoración del diálogo como mecanismo para buscar soluciones y la legitimidad atribuida a la negociación como forma de acercar posiciones”.

“Asimismo se observa una aceptación relativamente extendida de que avanzar puede requerir concesiones recíprocas orientadas a objetivos compartidos, así como una percepción de que los acuerdos entre la población pueden contribuir a reducir tensiones y abrir rutas de entendimiento”, señala el informe sobre la encuesta.

De ciudadano a ciudadano

Otro de los resultados arrojados indican que la ciudanía se siente cómoda negociando entre iguales y cercanos.

Los técnicos del PNUD indican que las percepciones de efectividad moldean el respaldo a diferentes estrategias”.

Al preguntar a las personas encuestadas cuál vía consideran más efectiva para resolver los desafíos en la situación venezolana, “negociación y acuerdos entre venezolanos” obtuvo el 46,4 %», y “movilización social” registró 13,4 %, superando otras alternativas.

Desde nuestra redacción observamos como la confianza para “resolver los desafíos del país” se encuentra concentrada en 59,8 % en dos items: “La negociación entre venezolanos” y “la participación y la movilización ciudadana”.

Asimismo observamos que los mecanismos institucionales tales como elecciones, parlamento y sistema de justicia están a la cola con 6,7 %, lo que evidencia una crisis institucional.

La legitimidad

En este escenerio aparecen los actores que pueden ayudar a ese proceso de diálogo y negociación y las cifras revelan que el sector privado y el académico tienen un peso importante.

No es rendirse

La sociedad venezolana pareciera querer alejarse del conflicto lo que, aparentemente, va en vía contravía de la percepción que se ha marcado como interpretación de la polarización en el país.

El estudio indica que “dado que la mayoría de las personas percibe que existen conflictos en el país, es relevante preguntar específicamente a quienes reconocen ese conflicto y cuál es su preferencia para resolverlo”.

La respuesta que se consiguó en la muestra que hizo el PNUD indica que “entre quienes perciben que hay conflictos, el 84,6 % prefiere que se resuelva mediante acuerdos, mientras que solo el 9,5 % prefiere la confrontación”.

“En otras palabras, el reconocimiento de conflictos no implica respaldo a estrategias confrontativas para su resolución. Incluso entre quienes perciben tensiones significativas, la vía negociada mantiene gran apoyo social”, señala el informe elaborado por los técnicos de Naciones Unidas.

Agregan que esto sugiere “que la legitimidad del diálogo no se evalúa solo como un principio abstracto, sino también en función del contexto, de la percepción de reciprocidad y de las expectativas de resultados”.

Esto se aprecia con claridad cuando se presenta la afirmación “negociar no es rendirse, sino buscar soluciones”.

Este ha sido un pequeño acercamiento a la encuesta del PNUD “Lo que nos une: La voz de las venezolanas y los venezolanos sobre el diálogo y la convivencia”.

Ve la encuesta completa en: https://www.undp.org/es/venezuela/publicaciones/lo-que-nos-une-la-voz-de-las-venezolanas-y-los-venezolanos-sobre-el-dialogo-y-la-convivencia