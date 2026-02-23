Reinicia la molienda de caña en Central Río Turbio después de 9 años paralizada

Central azucarero Río Turbio

23 de febrero de 2026.- Faltando un minuto para las 2 de la tarde del viernes 20 de febrero, se oyó el sonido de un pito que salía desde las entrañas del Central Azucarero Río Turbio, ubicado en Cabudare (Lara). ‘’Por fin’’, comentó un trabajador provisto de su casco azul troquelado con el nombre de Empaquetadora Las Nieves, la empresa privada que suscribió con el Estado venezolano una alianza para reactivar las operaciones en el ingenio azucarero luego que en 2019 fuera abandonado por sus fundadores, la familia Sigala.



‘’Los Sigala abandonaron el país porque traicionaron la confianza que les dio el Estado’’, explicó Maried Rodríguez, una de las gerentes presentes en ese proceso que llaman ‘’La Molienda”, lo cual significa el ingreso de gandolas repletas de caña de azúcar para ser tragados por un inmenso recipiente y ser transformado en azúcar refinada.



Alrededor de las gandolas, a pleno sol, se congregaron los trabajadores, gerentes, aliados y funcionarios públicos, quienes fueron a presenciar un evento que había dejado de ejecutarse desde hace nueve años.



Una vez que hubo el abandono del central, el Estado se lo entrega a los trabajadores, quienes a su vez se alían con Empaquetadora Las Nieves para resucitar las operaciones de la empresa, todo fundamentado en el artículo 149 de la Ley Orgánica de los Trabajadores. ‘’Esta alianza entra después de 13 intentos y ha sido la que ha prosperado’’, comentó Rodríguez mientras iba y venía supervisando el proceso de Molienda.



‘’Esa alianza fue aprobada por todos los trabajadores: ellos creyeron en el proyecto’’, agrega la diputada Ilenia Medina (Patria Para Todos), presente en el reinicio de la Molienda.



La alianza para la recuperación del central arrancó con 23 trabajadores y actualmente suman 275. La reactivación también abarca el restablecimiento de la relación con los cañicultores del Valle del Río Turbio, cuyas cosechas son arrimadas al Central. Para lograr la prueba de molienda del viernes pasado, trabajaron con 213 cañicultores de la región, cuyo rendimiento en las mejores épocas era de 110 toneladas por cada hectárea sembrada. Actualmente obtienen 50 toneladas por hectárea, debido a la paralización de la molienda sufrida desde el 2019.



Pero la gerente aclara que ya el central tiene 3 años refinando azúcar para el mercado venezolano, con materia prima importada. ‘’En esos tres años hemos sacado 83 mil toneladas de azúcar refinada’’, acotó. Por eso la molienda de este viernes, significa la reactivación con caña del campo larense. Con esta zafra que arrancó el viernes y culmina a mediados de abril, el central aspira producir 6 mil toneladas de azúcar refinada, adelantó Rodríguez.



La diputada Ilenia Medina acompañó a los trabajadores del Central Río Turbio.

Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras, recorrió los espacios del Central azucarero Río Turbio.

El conflicto



Avanzaba la descarga del lote de caña de azúcar hasta completar el llenado del tren de molienda, que tiene una capacidad de moler 100 toneladas por hora; proceso que era fotografiado y filmado por los presentes.



Observando cómo se vaciaban las gandolas, se encontraba en el patio, Wills Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela (Cbst). Rangel conoce de los últimos movimientos ocurridos en el Central Azucarero Río Turbio, es decir, la protesta de sus trabajadores por la designación de una nueva Junta Administradora Especial integrada Jhonny Jesús Pérez Montilla, Gerardo Andrés Quintero Meneses y María Carolina Fernández Marcano. Han dicho en documentos, que estas personas, designadas por el Ministerio del Trabajo, son ajenos al Central Azucarero.



Rangel dice en primera instancia, que la alianza entre privados y el Estado venezolano es un ‘’acto heroico’’ por tratarse de unos empresarios que invirtieron en momentos difíciles para el país y de unos trabajadores que aguantaron. ‘’Estamos aquí para ayudar en todo lo que sea posible a que esto avance’’, comentó Rangel, quien recordó que el país lleva 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico, lo cual se debe a ‘’trabajadores comprometidos’’ y ‘’capitales arriesgados’’.



En relación al asunto de la protesta por la designación de la nueva Junta Administradora Especial, cuyos integrantes no acudieron el viernes al inicio de la molienda, Wills Rangel explicó que recibió información al respecto y quedó comprometido a intervenir.



‘’Quedé comprometido a conversar con el Ministro del Trabajo (Eduardo Piñate), porque esto es el producto del artículo 149 de la Ley Orgánica de los Trabajadores, que permite al Ministerio nombrar una junta de conducción’’, indicó el presidente de la central que agrupo a la mayor cantidad de trabajadores en Venezuela. ‘’Vamos a arreglar eso para defender la situación de los trabajadores y aclarar lo que haya que aclarar; porque obviamente aquí hay una basta experiencia y estos procesos de toma de parte de los trabajadores, deben estar los de más experiencia, los de más compromiso, los que creen en este proceso”, concluyó.



La Cámara Venezuela-Turquía (Caveturk) estuvo en el inicio de la molienda, representada en su presidente Hayri Kucukyavuz, quien exaltó el crecimiento del intercambio comercial entre ambas naciones durante los últimos tiempos.



‘’Lo que vimos hoy es muy interesante: los tres sectores fundamentales se dieron la mano, la fuerza, como el sector agrícola, los trabajadores y la inversión privada’’, comentó el empresario turco, quien llamó a cuidar a estos tres factores de la producción.



Kucukyavuz refirió que el inicio de la molienda en el ingenio azucarero, con la recepción de la materia prima, queda ratificada la alianza entre Empaquetadora Las Nieves, trabajadores y el Estado venezolano.



El alcalde de Palavecino (Cabudare), municipio larense donde está asentado el ingenio azucarero, Derby Guedez, destacó que la puesta en marcha de la molienda, se traduce en el fortalecimiento de la soberanía alimentaria para Venezuela.



‘’Es una gran victoria, porque aquí hay un pueblo que sigue robusteciendo el aparato productivo, desde sus capacidades. Una vez el comandante Chávez habló del desarrollo endógeno; tendríamos que retomarlo’’, completó el alcalde de Cabudare cuando ya se retiraba al concluir el acto dentro del Central Azucarero Río Turbio.