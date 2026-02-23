Jorge Rodríguez confirma excarcelaciones en El Helicoide y Zona 7 en las próximas horas

El presidente de la AN resaltó que las excarcelaciones requieren cumplir con los trámites judiciales.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció que se están concretando excarcelaciones en centros de detención de Caracas, específicamente en El Helicoide y en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana. Estas medidas forman parte del proceso derivado de la Ley de Amnistía recientemente aprobada por el Parlamento.

Rodríguez explicó que ambos recintos fueron priorizados en la revisión de casos y que las primeras liberaciones ya se han materializado. Recordó que hace cuatro días fueron excarceladas 17 personas en la Zona 7 y aseguró que las restantes en ese centro y en El Helicoide deberán salir en las próximas horas.

El parlamentario subrayó que las excarcelaciones requieren cumplir con los trámites judiciales correspondientes, aunque destacó que el proceso se está desarrollando de manera expedita. "Hay que ir al juez, establecer medidas, pero es rápido", puntualizó.

Asimismo, indicó que las liberaciones continuarán en los próximos días, conforme avancen las revisiones de expedientes y las decisiones de los tribunales. "Está ocurriendo y de manera permanente… debe ser en las próximas horas, los próximos días", afirmó.