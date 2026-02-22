Jefe del cártel mexicano Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera, Alias "El Mencho" es asesinado en redada militar

Una de las mayores redadas contra capos desató una ola de violencia.

Nemesio Oseguera, "El Mencho", lideró el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El gobierno de Trump elogió la operación como un "gran avance".

CIUDAD DE MÉXICO, 22 febrero de 2026 - El narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, conocido como "El Mencho", murió en una redada militar, informaron el domingo funcionarios mexicanos, mientras el gobierno del país intensifica la presión sobre los cárteles tras las amenazas de intervención de Estados Unidos.

La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) informó que un tiroteo en el estado occidental de Jalisco dejó a Oseguera gravemente herido y falleció durante un traslado aéreo a Ciudad de México. La secretaría señaló que las autoridades estadounidenses habían proporcionado "información complementaria".



El operativo desató una ola de violencia, con autos incendiados y hombres armados bloqueando carreteras en más de media docena de estados.

Oseguera, un expolicía, era el oscuro líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que lleva el nombre del estado occidental donde se encuentra Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México.

En un período relativamente corto, el CJNG se transformó en una organización criminal internacional que rivalizaba con antiguos aliados del Cártel de Sinaloa, la banda del capo capturado Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien se encuentra en una prisión estadounidense.

El operativo militar contra Oseguera surge tras una campaña de presión del gobierno de Trump sobre el gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum para que intensificara la lucha contra el narcotráfico, incluyendo amenazas estadounidenses de intervenir directamente en México.

"El operativo para su arresto fue liderado por la Secretaría de la Defensa Nacional, y terminó siendo abatido", dijo a Reuters una fuente gubernamental familiarizada con el operativo.

