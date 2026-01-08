(VIDEO) Delcy Rodríguez admite "mancha inédita" en las relaciones con EEUU pero mantiene disposición al comercio

Delcy Rodríguez sobre relaciones con EEUU después de lo dicho por Trump hoy: “Hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido (…)pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones económicas,comerciales entre los EEUU y Venezuela”. pic.twitter.com/3QktnIzNax — Gabriela Gonzalez (@GabyGabyGG) January 8, 2026

08-01-25.-La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, fijó posición este miércoles frente al panorama geopolítico actual, reconociendo el grave deterioro de los lazos diplomáticos con la Casa Blanca tras la extracción de Nicolás Maduro el pasado sábado. No obstante, la funcionaria aseguró que su despacho mantendrá el rumbo de la diversificación económica sin cerrar las puertas a los mercados tradicionales.Durante una alocución transmitida por la señal de Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez admitió la complejidad del momento, calificando la situación actual como una mácula inédita en el historial bilateral, al tiempo que cuestionó lo que definió como una política de «exclusión» por parte de la potencia norteamericana.Relaciones comerciales históricasPese a la tensión política, la jefa del gobierno interino enfatizó que el intercambio de bienes y recursos con Estados Unidos obedece a una dinámica histórica que trasciende la coyuntura del conflicto. Rodríguez desglosó la estructura de las ventas externas del país para ilustrar la interdependencia comercial.“Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia. Pero, también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular las relaciones económico-comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. El 71% de las exportaciones venezolanas están concentradas en ocho países, y de esos, el 25% el destino es Estados Unidos. Las relaciones económicas de Venezuela están diversificadas a distintos mercados en el mundo”, explicó la mandataria.En ese sentido, garantizó que tanto el sector empresarial privado como la industria pública seguirán contando con acceso a plazas comerciales en todos los continentes. Rodríguez apeló al orgullo nacional como marca de exportación y reiteró la disposición de su administración al diálogo comercial.“Lo hecho en Venezuela será nuestro gran embajador, que llevará el mensaje de que no nos hemos rendido. Nuestras manos están tendidas para relacionamiento y cooperación”, sentenció.Nueva regulación de preciosEn el plano de la economía doméstica, Rodríguez aprovechó la transmisión para anunciar una nueva iniciativa legislativa destinada a controlar las distorsiones del mercado interno.La funcionaria informó que el Ejecutivo remitirá en breve un «proyecto de ley de los derechos socioeconómicos», un instrumento legal diseñado específicamente para regular los mecanismos de formación de precios y combatir la especulación en la venta de bienes y servicios.