(AUDIO) Venezuela convocó a la Consulta Popular Nacional del 2026: "Se vota sobre el presupuesto público"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la convocatoria a la primera Consulta Popular para el 8 de marzo. La jornada permitirá a las comunidades de todo el país elegir democráticamente los proyectos que serán financiados por el Estado.

"Lo novedoso es que las personas eligen sobre el presupuesto público y convirtiéndolo en un presupuesto participativo", sostuvo Andrés Hernández, economista venezolano y miembro del Consejo de la Unión Comunera, en diálogo con Acentos.

"Se espera que se realicen cuatro preguntas; se presentan en el Consejo Federal del Gobierno, la presidenta encargada puede aprobar a dónde puede ir cada proyecto y luego la asamblea comunal decide", detalló.

A su vez, indicó que el "proceso revolucionario en Venezuela hay que salvaguardarlo". "El primer decreto que se hizo para ello fue el de conmoción nacional por motivos de causa exterior".

"Garantizamos nuestro proyecto independientemente de las agresiones de Washington, que quiere torpedear nuestro proceso", agregó. En este sentido, recordó que la injerencia externa "violó todas las leyes internacionales".

Ecuador impuso una tasa del 30% a importaciones colombianas

El presidente Daniel Noboa anunció la aplicación de una tasa de seguridad en respuesta a "la falta de reciprocidad y de acciones conjuntas frente al narcotráfico y la minería ilegal", aumentando así la tensión con su homólogo colombiano Gustavo Petro.

"Esta es una medida incomprensible e innecesaria que pone en riesgo la situación energética del país y que muestra que Noboa tiene un mal asesoramiento y se basa en cuestiones ideológicas", afirmó Patricio Santos, politólogo ecuatoriano, en Acentos.

"En vez de hacer las cosas diplomáticamente, el presidente toma decisiones que afectan al comercio bilateral entre países vecinos. Petro anunció que están abiertos al diálogo, pero desde el gobierno de Ecuador no pareciera que reculen con sus declaraciones y acciones", concluyó.

