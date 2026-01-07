PoliMérida detuvo a dos hombres por celebrar captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores y portar armas de fuego

PoliMérida detuvo a dos hombres por celebrar captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores Credito: Polimérida

07-01-26.-Efectivos de la Policía del estado Mérida, adscritos al Centro de Coordinación Policial N° 6 Bailadores, detuvieron a dos hombres de 64 y 65 años de edad por presuntamente alterar la paz y tranquilidad pública en el sector Los Cedros, parroquia Río Negro del municipio Guaraque.



De acuerdo a lo reportado por la institución policial, los sujetos gritaban consignas en contra del Gobierno venezolano y celebraban el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y Cilia Flores tras la incursión armada de militares estadounidenses en el país.



Además de esto, agregó PoliMérida, los hombres ofendían a vecinos militantes del PSUV e incitaban a la violencia, además de efectuar detonaciones con armas de fuego.



Ante la situación, se conformó una comisión policial que se trasladó al lugar. Una vez allí, se procedió a la inspección de los ciudadanos. Posteriormente, se realizó una revisión en la vivienda, logrando visualizar en el área externa, debajo de unas prendas de vestir, un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson con seis cartuchos, de los cuales cinco estaban percutidos y uno sin percutir. Asimismo, se localizó una segunda arma tipo escopeta sin marca visible.



Tras la incautación, se procedió a la aprehensión de los dos ciudadanos, quienes fueron trasladados a la Estación Policial Guaraque para las actuaciones correspondientes.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 468 veces.

La fuente original de este documento es:

C.punto (https://contrapunto.com/sucesos-4/sucesos/polimerida-detuvo-a-dos-hombres-por-celebrar-captura-de-nicolas-maduro-y-cilia-flores-y-portar-armas-de-fuego/)