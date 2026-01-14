TEHERÁN / PEKÍN / CARACAS – La tensión internacional se mantiene en niveles críticos este inicio de año. Mientras Irán rinde honores a los fallecidos en los recientes actos terroristas ocurridos durante las protestas internas, las potencias aliadas cierran filas frente a la postura beligerante de la administración de Donald Trump.

1. Irán: Duelo nacional y denuncia de terrorismo externo

Miles de ciudadanos iraníes se congregaron este miércoles para los funerales de las víctimas de los recientes disturbios, calificados por Teherán como "actos terroristas" financiados desde el exterior. El gobierno iraní sostiene que la violencia desatada en las calles, que ha dejado un saldo trágico de civiles y fuerzas de seguridad muertos, es una estrategia de desestabilización directa de Washington.

El ambiente en las exequias ha sido de unidad nacional, con consignas que denuncian la injerencia extranjera. Teherán ha reiterado que, aunque el diálogo está suspendido tras las amenazas de Trump, no cederán ante la presión militar que busca forzar un cambio de régimen.

2. China: Un escudo diplomático frente a Washington

En un movimiento clave para el equilibrio regional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China manifestó su respaldo total a la soberanía de Irán. Pekín ha criticado duramente el "intervencionismo crónico" de Estados Unidos, calificando las amenazas de ataque preventivo de Trump como una violación al derecho internacional.

China no solo ha ofrecido apoyo político, sino que ha reforzado su cooperación económica con Teherán, desafiando los aranceles del 25% impuestos por EE. UU. a quienes comercien con la nación persa. Para los analistas, este respaldo es el principal obstáculo para los planes de intervención estadounidense.

3. Venezuela: "Calma recuperada" tras la agresión

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado oficial asegurando que el país ha recuperado la normalidad y la "paz interna" tras los recientes episodios de agresión diplomática y económica provenientes de la Casa Blanca.

Caracas, que también ha enfrentado renovadas presiones bajo la doctrina de "máxima presión" de la administración Trump en este 2026, se solidarizó con Irán. Las autoridades venezolanas destacaron que la resistencia de los pueblos soberanos es la única vía para frenar lo que denominan "la agenda bélica del imperio".

A día de hoy, el Pentágono mantiene el despliegue en la región, aunque se han reportado movimientos preventivos de tropas estadounidenses en Qatar para evitar represalias iraníes. La comunidad internacional observa con cautela si el respaldo de China será suficiente para disuadir a Trump de una ofensiva militar directa.