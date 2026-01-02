Teherán frena en seco a Trump: "Se arrepentirán, cualquier mano intervencionista será cortada antes de tocar suelo persa”

TEHERÁN / ENERO 2026 – En un clima de extrema tensión regional, la República Islámica de Irán ha lanzado una advertencia directa y contundente a la administración de Donald Trump. El asesor para asuntos políticos del Líder Supremo, Ali Shamjani, aseguró este viernes que cualquier intento de intervención extranjera bajo el pretexto de "rescatar" manifestantes será neutralizado incluso antes de materializarse.

La Seguridad Nacional como "Línea Roja"

A través de sus plataformas oficiales, Shamjani respondió a la retórica de la Casa Blanca calificándola de temeraria. "Cualquier mano intervencionista que se acerque a la seguridad de Irán será detenida antes de llegar, con una respuesta que causará arrepentimiento", afirmó el funcionario, subrayando que la estabilidad del país no es un tema para dirimir mediante "tuits o mensajes en redes sociales".

Shamjani recordó que el pueblo iraní posee una larga memoria histórica sobre las intervenciones estadounidenses en la región, mencionando los fracasos de Washington en Irak, Afganistán y Gaza. "Estamos preparados para enfrentar cualquier acción provocadora", añadió.

El detonante: Las amenazas de Trump en Truth Social

La reacción de Teherán se produce tras una publicación del presidente Donald Trump en Truth Social, donde afirmó estar "listo para actuar" militarmente si las fuerzas iraníes actuaban contra manifestantes. "Si Irán dispara contra manifestantes pacíficos, Estados Unidos intervendrá para rescatarlos", sentenció Trump, en lo que Irán considera una flagrante injerencia en sus asuntos internos.

Analistas internacionales coinciden en que esta nueva ofensiva diplomática de EE. UU. busca recuperar el terreno perdido tras el conflicto de junio de 2025. La denominada "Guerra de los 12 días", iniciada el 13 de junio de 2025, dejó un saldo de aproximadamente 1.100 muertos tras ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones militares y nucleares en Teherán.

Sin embargo, Irán sostiene que su capacidad de respuesta fue "aplastante", destacando la destrucción de 47 centros vitales en Israel y la resiliencia de sus sistemas de defensa ante los bombardeos conjuntos de Washington y Tel Aviv.

"Cuide a sus soldados": La advertencia de Ali Lariyani

Por su parte, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Lariyani, fue más allá al alertar sobre las consecuencias para las tropas estadounidenses en Oriente Medio. Lariyani distinguió entre las demandas económicas legítimas de los manifestantes y la manipulación de "elementos destructivos" financiados desde el exterior.

"Trump debe saber que la injerencia de Estados Unidos equivaldrá a desestabilizar toda la región y también los intereses estadounidenses", declaró Lariyani, cerrando su mensaje con un tono severo: "Que el pueblo estadounidense sepa que Trump inició esta aventura. Que cuide de sus soldados".

Para el inicio de este 2026, Irán proyecta una imagen de unidad interna y preparación militar, advirtiendo que la fase de "sorpresas estratégicas" continuará si Washington no cesa su política de presión y hostigamiento contra la soberanía persa.