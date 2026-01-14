Renuncian fiscales de Minnesota ante presiones para no investigar asesinato del ICE

Entre quienes renunciaron se encuentra Joe Thompson (en primer plano), exfiscal interino y figura clave en la investigación de fraudes multimillonarios en programas sociales del estado

14 de enero de 2026.- Al menos seis fiscales federales de Minnesota presentaron su renuncia este martes en medio de la crisis generada por el asesinato de Renee Good, una mujer de Minneapolis baleada por un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). La decisión refleja el malestar interno por la politización de la justicia bajo la Administración Trump, que salió en defensa del agente que disparó a la madre de tres hijos y a través del Departamento de Justicia presiona para que investiguen a la asesinada y su pareja.



Las renuncias se produjeron tras directivas del Departamento de Justicia en las que se ordenó bloquear al Buró de Aprehensión Criminal de Minnesota (BCA), a cargo de la investigación del caso, y abrir un expediente contra la viuda de Good, lo que fue visto como un intento de criminalizar a las víctimas.



Un correo interno del fiscal federal Daniel Rosen instruyó a los fiscales a “no decir nada” sobre la investigación del FBI, limitando la comunicación incluso con otras agencias. La medida fue interpretada como un intento de silenciar a los investigadores estatales y locales.



Entre los dimisionarios se encuentra Joe Thompson, exfiscal interino y figura clave en la investigación de fraudes multimillonarios en programas sociales del estado. Thompson fue considerado el rostro público de la lucha contra el fraude, pero denunció frustración por el giro de la oficina hacia la represión migratoria.



Thompson lideró investigaciones de alto perfil como el fraude masivo de Feeding Our Future, un esquema de 250 millones de dólares durante la pandemia.



La salida de Thompson fue acompañada por la de Harry Jacobs, jefe de la división criminal y responsable de casos de alto perfil como el asesinato de la expresidenta de la Cámara Melissa Hortman y su esposo; Thomas Calhoun-Lopez, investigador de juicios de pandillas; y Melinda Williams, quien lideró el caso contra el traficante sexual Anton Lazzaro.



Sumado a los 3 pesos pesados del departamento de Justicia, también dimitieron los fiscales Ruth Schneider y Tom Hollenhurst.



Fuentes citadas por medios estadounidenses señalaron que las renuncias se debieron a la presión para investigar a la viuda de Good, presente en el momento del asesinato por el agente del ICE, y a la negativa de los federales a cooperar con agencias estatales en la investigación.



Otro medio reportó que Thompson también objetó la decisión de encuadrar el caso como un ataque contra un agente federal, en lugar de reconocerlo como una violación de derechos civiles.



El exfiscal federal Doug Kelley calificó la situación como “el día más oscuro en 51 años para el Estado de derecho en Minnesota”, destacando que la renuncia de fiscales de carrera refleja un rechazo a órdenes que consideran contrarias a su conciencia.



Tim Walz, gobernador demócrata, acusó a Trump de “expulsar a profesionales de carrera y reemplazarlos con sus incondicionales”, calificando la salida de Thompson como una “gran pérdida para el estado”.



El jefe de la policía de Minneapolis, Brian O’Hara, lamentó la renuncia y advirtió que la legitimidad del sistema de justicia depende de instituciones sólidas, no de la retórica política. “Cuando se pierde al líder que perseguía los fraudes, queda claro que la ofensiva migratoria no es realmente sobre fraude”, señaló.



La senadora Amy Klobuchar recordó que ella impulsó la designación de Thompson como fiscal interino y elogió su trabajo en casos de fraude y asesinatos políticos. “No podemos permitir que las fiscalías sean dirigidas por la política. La familia de Renee Good merece justicia, no ataques políticos”, afirmó.



Las renuncias en Minnesota coincidieron con una ola de dimisiones en la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, que recientemente fue informada de que no habría investigación federal por violación de derechos civiles en el caso Good.