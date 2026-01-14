(VIDEOS) China reitera su apoyo al Gobierno y pueblo iraní ante amenazas de EE.UU.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning afirmó que Beijing rechaza cualquier injerencia extranjera en los asuntos interiores de otros países.

China expresó este miércoles nuevamente su apoyo al Gobierno y pueblo de Irán en medio de las recientes amenazas de intervención militar lanzadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de las protestas que sacuden al país.

China llama a «preservar la estabilidad» de Irán ante las amenazas de EE.UU.

La portavoz de la Cancillería china, Mao Ning afirmó que Beijing rechaza cualquier injerencia extranjera en los asuntos interiores de otros países y el uso de la fuerza o la amenaza de su uso en las relaciones internacionales.

Mao Ning anunció que China espera que Irán supere las dificultades actuales y mantenga la estabilidad nacional. En este sentido llamó a realizar mayores esfuerzos en favor de la paz y la estabilidad en Medio Oriente.

La vocera de la cancillería china recordó que el derecho internacional está basado en los propósitos y principios de la Carta de la ONU, que es una base crucial para la resolución de disputas internacionales.

Ning resaltó que defender el derecho internacional es clave para mantener la equidad y la justicia internacional, y para prevenir un regreso a la ley de la selva.

"Los países principales deberían dar el ejemplo respetando la autoridad del derecho internacional y cumpliendo con sus obligaciones en virtud del mismo" dijo Mao Ning.

Beijing ha cuestionado la constante injerencia de Washington en los asuntos internos de otros Estados, práctica que para China socava la soberanía nacional, incrementa la inestabilidad regional y contradice los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas.

Donald Trump amenazó con posibles ataques contra Irán, en respuesta a la supuesta represión atribuida a las autoridades frente a las recientes manifestaciones en el país.

Irán acusa a EE.UU. y a Israel de instigar a los manifestantes valiéndose de métodos de «guerra blanda» y de infiltrar terroristas del Estado Islámico.