(VIDEO) Irán anuncia juicios y ejecuciones rápidas para manifestantes mientras el número de muertos en la represión supera los 2.500

14-01-26.-DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El jefe del poder judicial de Irán indicó el miércoles que habrá juicios rápidos y ejecuciones para los detenidos en las protestas nacionales a pesar de una advertencia del presidente estadounidense Donald Trump.



Los comentarios del jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, se producen mientras activistas advirtieron que los detenidos podrían ser ahorcados próximamente. La sangrienta represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones ya ha causado la muerte de al menos 2.571 personas, según informó la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos. Esta cifra eclipsa la cifra de muertos de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas y recuerda el caos que rodeó a la Revolución Islámica de 1979.



Trump ha advertido repetidamente que Estados Unidos podría tomar medidas militares por el asesinato de manifestantes pacíficos, apenas unos meses después de que bombardeara instalaciones nucleares iraníes durante una guerra de 12 días lanzada por Israel contra la República Islámica en junio.



Mientras tanto, el miércoles, Irán se preparaba para el funeral multitudinario de los 100 miembros de las fuerzas de seguridad fallecidos en las manifestaciones, mientras la gente seguía aterrorizada en las calles. Las fuerzas de seguridad vestidas de civil seguían deambulando por algunos barrios, aunque la policía antidisturbios y los miembros de la fuerza Basij, compuesta íntegramente por voluntarios, de la Guardia Revolucionaria paramilitar, parecían haber sido devueltos a sus cuarteles.



“Estamos muy asustados por estos disparos y las protestas”, dijo el miércoles una madre con dos hijos que compraba frutas y verduras, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias. “Hemos oído que muchos han muerto y muchos han resultado heridos. Ahora se ha restablecido la paz, pero las escuelas están cerradas y tengo miedo de volver a enviar a mis hijos a la escuela”.



Ahmadreza Tavakoli, de 36 años, dijo a The Associated Press que presenció una manifestación en Teherán y quedó impactado por el uso de armas de fuego por parte de las autoridades.



“La gente salió a expresarse y a protestar, pero rápidamente se convirtió en una zona de guerra”, dijo Tavakoli. “La gente no tiene armas. Solo las fuerzas de seguridad las tienen”.



“Tenemos que hacerlo rápido”

Mohseni-Ejei hizo el comentario en un video compartido en línea por la televisión estatal iraní.



“Si queremos hacer algo, debemos hacerlo ahora. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”, dijo. “Si se retrasa, dos o tres meses, no tiene el mismo efecto. Si queremos hacer algo, tenemos que hacerlo rápido”.



Sus comentarios constituyen un desafío directo a Trump, quien advirtió a Irán sobre las ejecuciones en una entrevista con CBS transmitida el martes.



"Tomaremos medidas muy enérgicas", dijo Trump. "Si hacen algo así, tomaremos medidas muy enérgicas".



No queremos que ocurra lo que está pasando en Irán. Y, ya sabes, si quieren protestar, eso es una cosa, cuando empiezan a matar a miles de personas, y ahora me hablas de ahorcarlas, ya veremos qué tal les va. No va a salir bien.



Mientras tanto, activistas afirmaron el miércoles que Starlink ofrecía servicio gratuito en Irán. El servicio de internet satelital ha sido clave para sortear el bloqueo de internet impuesto por la teocracia el 8 de enero. Irán comenzó a permitir llamadas internacionales el martes a través de teléfonos móviles, pero las llamadas a Irán desde el extranjero siguen bloqueadas.



“Podemos confirmar que la suscripción gratuita a las terminales Starlink funciona a la perfección”, declaró Mehdi Yahyanejad, activista residente en Los Ángeles que ayudó a introducir las unidades en Irán. “La probamos con una terminal Starlink recién activada en Irán”.



La propia Starlink no reconoció inmediatamente la decisión.



Al parecer, el personal de seguridad también buscaba antenas Starlink, ya que habitantes del norte de Teherán informaron de que las autoridades habían allanado edificios de apartamentos con antenas parabólicas. Si bien las antenas de televisión por satélite son ilegales, muchos en la capital las tienen en sus casas, y las autoridades, en general, habían desistido de aplicar la ley en los últimos años.



El número de muertos sigue aumentando

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos informó que 2.403 de los muertos eran manifestantes y 147 eran miembros del gobierno. Doce niños murieron, junto con nueve civiles que, según la organización, no participaban en las protestas. Más de 18.100 personas han sido detenidas, según el grupo.



Evaluar las manifestaciones desde el exterior se ha vuelto más difícil, y AP no ha podido evaluar de manera independiente el costo debido a las interrupciones de las comunicaciones en el país.

