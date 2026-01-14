OPEP prevé incremento de demanda mundial petrolera

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)

14 de enero de 2026.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) previó hoy un incremento en la demanda global de crudo para 2027.



Dicha entidad pronosticó en un informe que la demanda mundial para el año mencionado aumentaría a un ritmo similar al de los actuales 12 meses.



Los datos del estudio de la OPEP indican un equilibrio ajustado entre la oferta y la demanda en 2026.



La OPEP señaló en ese documento que la demanda aumentaría en 1,34 millones de barriles diarios (bpd) para 2027, similar al crecimiento de 1,38 millones de bpd previsto para este año.



La predicción para 2027 es la primera que realiza la OPEP en un informe mensual reciente, en medio de dudas, desequilibrios en el consumo del carburante y situaciones geopolíticas críticas.