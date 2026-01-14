Elegimos a Dinamarca antes que a Estados Unidos afirma el primer ministro de Groenlandia

Credito: Reuters

El primer ministro de Groenlandia ha declarado que su pueblo elegiría a Dinamarca en lugar de a Estados Unidos si se les pidiera tomar esa decisión "aquí y ahora". 14 de enero de 2026.-La declaración de Jens-Frederik Nielsen en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro de Dinamarca es la más contundente de un representante del territorio danés semiautónomo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, renovó su plan de anexión, informó BBC. Trump afirma que Estados Unidos necesita "poseer" Groenlandia para defenderse de Rusia y China. La Casa Blanca ha sugerido comprar la isla, pero no ha descartado el uso de la fuerza para anexarla. Dinamarca es miembro de la OTAN y la primera ministra, Mette Frederiksen, ha advertido que la fuerza militar significaría el fin de la alianza de defensa transatlántica. Al preguntársele más tarde el martes qué opinaba de los comentarios de Nielsen, Trump respondió: "Ese es su problema, no estoy de acuerdo con él... Va a ser un gran problema para él". A pesar de ser el territorio menos poblado, la ubicación de Groenlandia entre Norteamérica y el Ártico la sitúa en una posición privilegiada para los sistemas de alerta temprana en caso de ataques con misiles y para la vigilancia de buques en la región. Trump ha afirmado repetidamente que Groenlandia es vital para la seguridad nacional de Estados Unidos, afirmando sin pruebas que estaba "llena de barcos rusos y chinos por todas partes". Estados Unidos ya cuenta con más de 100 militares estacionados permanentemente en su base de Pituffik, en el extremo noroeste de Groenlandia, una instalación que ha estado operada por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.