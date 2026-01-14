Petrolera rusa seguirá cumpliendo sus obligaciones en Venezuela

La empresa rusa Roszarubezhneft trabajará en el desarrollo sostenible de proyectos conjuntos de producción de petróleo e infraestructura. Credito: Foto Referencial

La empresa estatal Roszarubezhneft, que gestiona los activos petroleros rusos en Venezuela, afirmó este martes que continuará cumpliendo estrictamente las obligaciones asumidas con sus socios internacionales y que tiene la intención de seguir desarrollando proyectos conjuntos en el país.

«La compañía continuará cumpliendo estrictamente sus obligaciones en estrecha coordinación con sus socios internacionales, centrándose en el desarrollo sostenible de proyectos conjuntos de producción de petróleo, infraestructura y una respuesta eficaz a los desafíos emergentes», expresó en un comunicado obtenido por la agencia Tass.

Añadió que, con base en los acuerdos alcanzados y las inversiones realizadas, Roszarubezhneft desea seguir desarrollando de manera constante sus activos junto con la parte venezolana.

También tienen la disposición de «realizar proyectos conjuntos y ampliar la cooperación industrial y tecnológica basada en los principios de igualdad, respeto mutuo a la propiedad y protección de las inversiones».

Este pronunciamiento llega luego de que, el pasado 3 de enero, Estados Unidos llevara a cabo un ataque a gran escala contra Venezuela y sus fuerzas secuestraran al presidente Nicolás Maduro y a la primera dama, Cilia Flores. La agresión de Washington dejó 100 muertos entre civiles y militares.