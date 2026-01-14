Perú: gremios de transportistas paralizan sus actividades por la inseguridad

Paro de transporte en Perú por altos indices de criminalidad

14 de enero de 2026.- Diversos gremios de transportistas de Lima y Callao, en Perú, confirmaron que realizarán una nueva paralización debido al incremento de extorsiones y la falta de medidas efectivas por parte del Gobierno de José Jerí. Desde hace varios meses, el sector enfrenta amenazas y asesinatos que afectan sus labores diarias, poniendo en riesgo también a los pasajeros de los buses.



De acuerdo con Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte, las extorsiones y asesinatos se han desbordado. Por ello, el pasado lunes 12 de enero llevaron a cabo una conferencia de prensa con la presencia de más dirigentes del gremio, en donde aseguraron que el 100 % del transporte formal detendrá sus actividades, lo que equivale a más de 22,000 unidades. «El derecho a la vida es una sola plataforma. Las empresas nos han pedido unidad para que nuestro reclamo sea potente y escuchado», afirmó Vargas en conversación con La República.



Nueva paralización de transportistas ante falta de medidas contra la extorsión



La medida comenzará a las 00:00 horas del miércoles 14 de enero y tendrá una duración de 24 horas, según precisaron los dirigentes. «Tenemos casi 10 transportistas y pasajeros asesinados o heridos al día. No podemos decir que las cosas están iguales», precisó Martín Ojeda en la conferencia de prensa. Asimismo, el gremio recalcó que la movilización tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades para que tomen medidas efectivas contra el crimen organizado.



Según cifras del Sistema de Información de Defunciones del Ministerio de Salud (Sinadef), solo en la primera semana de 2026 se registraron 37 asesinatos, de los cuales 10 ocurrieron en Lima y 5 en el Callao. Además, el sector de transportistas no ha sido la excepción. «Este no es un tema político, es un reclamo por la vida y la salud (…) Es inaceptable la falta de apoyo por parte del Poder Judicial y el Ministerio Público», afirmaron los dirigentes.



Bajo este panorama, Vargas sostuvo que la movilización será pacífica y que, por motivos de estrategia, no se han anunciado puntos de concentración ni rutas específicas. «En los cuatro conos habrá una marcha de las unidades (…) no tenemos definido un punto de concentración. Eso ya lo estaremos conversando», precisó el representante, quien espera que alguna autoridad reciba al gremio de transportistas durante esta jornada.



Principales reclamos de los transportistas



Pese a las constantes reuniones sostenidas con el Poder Ejecutivo y el Ministerio del Interior, Martín Ojeda afirmó que el paro de transportistas se llevará a cabo porque, hasta la fecha, no se han adoptado medidas concretas frente a la ola de violencia y criminalidad que afecta al sector. «Hay una falta total de prevención. No existe ningún sistema que nos proteja de esta racha maldita de crímenes», lamentó Ojeda.



Entre las principales exigencias se encuentran la falta de presencia policial en horarios críticos, especialmente en las primeras horas del día y al cierre de las jornadas laborales del sector. Además, los transportistas exigen la reglamentación de la Ley N.º 32490 para la creación de un grupo élite contra la delincuencia, apoyo a los familiares de choferes asesinados y el cumplimiento de la prohibición de que dos personas viajen en una motocicleta.