Encuestadora Hinterlaces: 94% del país rechaza secuestro de Maduro y Cilia Flores

Credito: Correo del Orinoco

14 de enero de 2026.- “Noventa y cuatro por ciento, y eso es casi todo el país, prácticamente todo el país, rechaza el secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores”, informó el presidente de la empresa encuestadora Hinterlaces, Oscar Schémel, al analizar los resultados del último y más reciente sondeo, tras los ataques criminales de Estados Unidos (EE. UU.) del pasado 3 de enero contra Venezuela y el secuestro de la pareja presidencial.



Asimismo, 95% rechaza la arremetida militar estadounidense. La gente entiende, dijo Shémel, que la figura presidencial es un tema que es transversal en Venezuela, y el ataque militar intentó generar miedo, angustia y quebrar la unidad nacional, algo que no ocurrió.



“Los venezolanos saben que lo que hubo fue un secuestro que atenta contra nuestra soberanía y que la clave, ahorita, en este momento, es preservarnos, avanzar, negociar, fortalecernos y mejorar la calidad de vida de los venezolanos”, resumió el especialista durante su participación en una entrevista en el programa 360°, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).



Respaldo a la presidenta encargada



Igualmente, mostró los resultados a la pregunta del apoyo o no a la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, quien obtiene 79% de respaldo nacional.



“79%, es decir, ocho de cada 10 venezolanos tiene una opinión favorable acerca de la vicepresidenta y actual presidenta del país. 79% de opinión favorable porque se reconoce su capacidad, competencias, sencillez y humildad”, declaró el entrevistado, al manifestar que Delcy Rodríguez es portadora de los cambios que necesita el país en un momento como este, mientras se resuelve el secuestro ilegal.



“Evidentemente, aparece como el único liderazgo existente, por su posición y su papel; una de las cosas interesantes que mencionaba la gente es que Delcy Rodríguez tiene carácter, va al grano, es seria, resuelve”.



Shémel indicó que la manifestación del temor a la agresión externa, ha disminuido y más bien la gente se preocupaba por el surgimiento eventual de algún conflicto interno, dentro del país, lo que la presidencia encargada ha logrado descartar.



“Es decir, la manera como se respondió inmediatamente a las consecuencias emocionales, políticas y sociales que podía tener este secuestro, impredecible, inaudito, ilegal e ilegítimo, brutal”, testimonió, por lo cual la gente valora positivamente la reacción de las autoridades del Gobierno encargado.



“Muy bien, se manifestó la continuidad constitucional, se protegió al Estado-nación, que eso es clave o uno de los objetivos de estas arremetidas violentas y del discurso violento agresivo del presidente de Estados Unidos”.



Chavismo, símbolo de fortaleza



El especialista aseveró que los resultados del sondeo nacional revelan que hay un sentimiento de unión del país, y hoy más que nunca está sólidamente aglutinado frente a las amenazas contra su soberanía y la paz.



“Y hay algo muy interesante, se revelan las fortalezas del chavismo”, señaló, al añadir que, a pesar de los cambios del liderazgo por esta agresión externa, el secuestro del presidente, e incluso tras la partida física del Comandante Hugo Chávez Frías en 2013, las fuerzas revolucionarias se mantienen unidas alrededor del emergente, el liderazgo de la presidenta encargada, de Delcy Rodríguez y la conducción del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).



“¿Qué significa eso? Que el chavismo no es solo un liderazgo carismático o religioso, como lo llamemos; el chavismo es una comunidad emocional, una identidad de clase y una identidad de país, es una cultura más allá de los liderazgos”.



Para Schémel, ese es un dato bien revelador acerca de las cualidades, fortalezas y elementos nacionales del chavismo como movimiento que convoca a las mayorías.



Finalmente, acotó que el chavismo está reflejado en un porcentaje superior al 40%, gente que se considera chavista, y la figura de Delcy Rodríguez lo ha potenciado significativamente.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 541 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)