Saime realizará operativo especial este 17 de enero para renovación de cédulas sin cita

14 de enero de 2026.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció que realizará un operativo especial este sábado 17 de enero para la renovación y obtención de la cédula de identidad.



El ente informó, a través de su cuenta de Instagram, que la jornada se llevará a cabo sin cita previa. Asimismo, se dará continuidad a la verificación de datos tanto de ciudadanos venezolanos como de extranjeros naturalizados.



Quienes deseen asistir podrán hacerlo desde las 8:00 a. m. hasta las 2:00 p. m. en todas las oficinas del Saime ubicadas en el territorio nacional.