(VIDEO) Debate en EE.UU. por medidas de emergencia comenta Richard Wolff

Miércoles, 14 enero de 2026.- Algo extraordinario está pasando en Washington en este momento sostuvo al inicio de este video Richard Wolff, y no viene de la oposición.Por primera vez los propios Republicanos están enfrentándose a Donald Trump. Silenciosamente para bloquear el poder que él intenta mantener a como de lugarDeclaraciones de emergencia, retórica de nivel de guerra y pánico detrás de la escena están chocando mientras el Congreso interviene para trazar una linea.Esto no es solo otra pelea política o un momento de noticias de última hora, es una prueba de si el poder estadounidense se rige por la ley o por los instintos de un solo hombre.Lo que se está desarrollando aquí podría remodelar cómo se modifica el poder en Estados Unidos mucho después de que los titulares desaparezcan.Los republicanos analizan las amenazas de la administración sobre la convulsionada situación interna e intentan abortar la posible intervención de Trump en Groenlandia.Y se presenta adicionalmente la declaración de emergencia relacionada con el manejo del petróleo venezolano.