Aparente reacción de los Republicanos contra Donald Trump

(VIDEO) Debate en EE.UU. por medidas de emergencia comenta Richard Wolff

Por: | | Versión para imprimir

Debate en EEUU por medidas de emergencia, Richard Wolff

Debate en EEUU por medidas de emergencia, Richard Wolff

Credito: Agencias

Miércoles, 14 enero de 2026.- Algo extraordinario está pasando en Washington en este momento sostuvo al inicio de este video Richard Wolff, y no viene de la oposición.

Por primera vez los propios Republicanos están enfrentándose a Donald Trump. Silenciosamente para bloquear el poder que él intenta mantener a como de lugar

Declaraciones de emergencia, retórica de nivel de guerra y pánico detrás de la escena están chocando mientras el Congreso interviene para trazar una linea.

Esto no es solo otra pelea política o un momento de noticias de última hora, es una prueba de si el poder estadounidense se rige por la ley o por los instintos de un solo hombre.

Lo que se está desarrollando aquí podría remodelar cómo se modifica el poder en Estados Unidos mucho después de que los titulares desaparezcan.

Los republicanos analizan las amenazas de la administración sobre la convulsionada situación interna e intentan abortar la posible intervención de Trump en Groenlandia.

Y se presenta adicionalmente la declaración de emergencia relacionada con el manejo del petróleo venezolano.
.



Esta nota ha sido leída aproximadamente 508 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Medios de Comunicación


Revise noticias similares en la sección:
Venezuela en el Exterior


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad