(VIDEO) Agentes de ICE desatan el terror en Minneapolis

Miércoles, 14 de enero de 2026.- El Caos Reventó: agentes del ICEdesatan el terror en Minneapolis



Hoy en nuestro en vivo cubrimos minuto a minuto lo que está ocurriendo en Minneapolis tras un operativo federal que ha encendido protestas y debates en todo Estados Unidos.



Discutimos la muerte de una mujer de 37 años, identificada como Renee Nicole Good, que fue abatida por un agente de ICE durante una operación en un barrio residencial el 7 de enero, y cómo la ciudad y otros estados han reaccionado ante este hecho.



Autoridades locales han cuestionado la versión oficial de defensa propia ofrecida por el Departamento de Seguridad Nacional, mientras que manifestaciones y vigilias han surgido por toda la región en respuesta a la violencia que se ha registrado en las calles.



Analizamos también la demanda presentada por Minnesota e Illinois contra la administración federal por el despliegue masivo de agentes y las acusaciones de uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias, y cómo esto ha generado tensiones políticas y sociales más amplias.



Acompáñanos para entender los últimos detalles, declaraciones oficiales, acciones de la comunidad y la cobertura periodística más reciente.





