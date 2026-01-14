Venezuela impugna la venta de Citgo ante corte de apelaciones de EEUU

CARACAS / DELAWARE – En un giro legal decisivo, los representantes legales de Venezuela presentaron este 13 de enero de 2026 un recurso formal ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos. El objetivo es claro: anular la orden de venta de PDV Holding, la empresa matriz de Citgo Petroleum, frenando así un proceso que ha estado en el centro de la disputa financiera internacional durante años.

La impugnación busca revertir el fallo del juez Leonard Stark (Delaware), quien recientemente autorizó la venta de las acciones a Amber Energy —filial del gigante de inversiones Elliott Investment Management— por una suma de 5.900 millones de dólares.

La defensa venezolana sostiene que el proceso de subasta no solo careció de transparencia, sino que estuvo plagado de conflictos de interés y errores legales. El argumento central es que el monto aceptado por el tribunal subestima drásticamente el valor real de la refinería, el cual los peritos venezolanos sitúan por encima de los 10.000 millones de dólares. Para la administración en Caracas, la transacción actual representa un perjuicio patrimonial inaceptable para la nación.

Esta batalla judicial no ocurre en el vacío. El inicio de 2026 ha sido testigo de una transformación radical en el panorama venezolano:

Cambio de mando: Tras las agresiones militares estadounidenses en Caracas y el secuestro de Nicolás Maduro a principios de mes, la administración interina actual, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez, ha adoptado una postura de defensa férrea de los activos externos.

Giro en Washington: El pasado 9 de enero, el gobierno de EE. UU. emitió una orden ejecutiva de emergencia. En un cambio de política exterior, la Casa Blanca declaró que la ejecución de sentencias contra activos venezolanos constituye ahora una "amenaza a la seguridad nacional", brindando un escudo legal que los abogados de Venezuela están utilizando para blindar a Citgo.

El tribunal ha establecido el 9 de febrero de 2026 como la fecha límite para que los acreedores y las partes interesadas presenten sus réplicas.

A pesar de la oferta de Amber Energy, la venta no puede concretarse sin el visto bueno final de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) del Departamento del Tesoro. Con la nueva orden ejecutiva de protección de activos en vigor, la autorización regulatoria para el traspaso de Citgo parece estar más lejos que nunca, dejando el futuro de la séptima refinería más grande de EE. UU. en un limbo legal y diplomático.