Magnate petrolero canadiense propone ayudar a EE.UU. en la revitalización del petróleo de Venezuela

Un magnate canadiense del petróleo que dirige una de las empresas petroleras de más rápido crecimiento en Norteamérica propone que Canadá ofrezca su experiencia en la extracción de petróleo pesado para ayudar a Estados Unidos a reconstruir la industria petrolera de Venezuela.



Adam Waterous, presidente ejecutivo de Strathcona Resources, dijo que la experiencia de décadas de Canadá con el crudo de arenas bituminosas lo hace especialmente cualificado para apoyar a Venezuela, que produce un petróleo pesado similar. A pesar de que algunos en Canadá temen que un repunte de la producción venezolana pueda competir con el crudo canadiense, Waterous afirma que Canadá podría ser útil.



Waterous indicó que, si se lo pidieran, podrían enviar rápidamente un equipo técnico para trabajar en Venezuela. Strathcona no tiene planes de invertir directamente allí, pero ve esto como una oportunidad para que Canadá colabore con EE. UU. en un momento en que las relaciones comerciales entre ambos países están tensas.



Además, destacó que el posible aumento del crudo venezolano importado por Estados Unidos subraya la necesidad de que Canadá diversifique sus mercados y expanda las exportaciones por la costa del Pacífico, ya que gran parte del crudo canadiense se vende actualmente a EE. UU. Un incremento en la producción venezolana podría competir con el petróleo canadiense en las refinerías del Golfo de EE. UU.



Fuente: Reuters