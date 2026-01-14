Ministro Padrino López ratifica la dignidad y el honor de la FANB

Vladimir Padrino López, Ministro para la Defensa

14 de enero de 2026.- Este miércoles, el vicepresidente sectorial de Soberanía política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, reafirmó la firmeza y el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), asegurando que su dignidad se mantiene "intacta".



"Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene su honor militar, su dignidad intacta, vi sus reacciones, vi su determinación, vi su equilibrio emocional, vi su lealtad", expresó el alto funcionario militar mediante un mensaje en sus redes sociales, subrayando la importancia del compromiso de la institución en el contexto nacional.



Asimismo, Padrino López compartió su optimismo respecto al futuro del país, afirmando que Venezuela debe continuar su camino con el respaldo decidido de la FANB.



"Tengo una profunda aspiración, Venezuela tiene que continuar su camino, y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con toda su moral, con toda su dignidad, tiene que dar los pasos necesarios para garantizar el orden, la paz social, la estabilidad política institucional y constitucional de la paz", manifestó.



Al concluir su discurso, el también ministro de Defensa expresó su gratitud como venezolano, resaltando el valor humano detrás de su labor. "Lo que tengo hoy, en mi corazón, es gratitud", concluyó.