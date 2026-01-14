Gaceta Oficial 43.267 lunes 01 de diciembre 2025

Gaceta Oficial 43267, lunes 1° de diciembre de 2025.

Official Gazette 43267, Monday, December 1, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD

Resolución que designa a Dora Eliana Rivas Zamora, como Directora (E) del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) ANGOSTURA, adscrita al Instituto de Salud Pública del estado Bolívar (ISPEB).

Resolución que designa a Eidilio Lire Pernalete Coa, como Autoridad Única (E) de Salud del estado Bolívar, adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Resolución que designa a Mayra Oviedo de Méndez, como Directora (E) de Hospitales, adscrita a la Dirección Estadal de Salud del estado Miranda.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INAC

Providencia que otorga el Permiso Operacional a la Sociedad Mercantil ALMACENADORA NEPTUNO, C.A., según las estipulaciones y términos que en ella se establecen. Instituto Nacional de Canalizaciones

Providencia que delega en el ciudadano Jackson Arcángel Rivas Velazco, en su carácter de Presidente del Instituto Nacional de Canalizaciones, las atribuciones que en ella se indican.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución que ordena la intervención de la Obra DESARROLLO HABITACIONAL TOSCANA REAL, ejecutado por la empresa IN-HOUSES TRADE, S.A.; se crea la Junta Interventora; y se designa a y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Interventora.

Resolución que ordena la intervención de la Obra DESARROLLO HABITACIONAL MONTE REAL, ejecutado por la empresa IN-HOUSES TRADE, S.A.; se crea la Junta Interventora; y se designa a y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Interventora.

Resolución que ordena la intervención de la Obra DESARROLLO HABITACIONAL TOSCANA PLAZA, ejecutado por la empresa IN-HOUSES TRADE, S.A.; se crea la Junta Interventora; y se designa a y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la Junta Interventora.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

INPARQUES

Providencia que autoriza el catálogo; y se aprueba la creación e implementación del Trámite para el uso de Ecorutas y Campamentos INPARQUES.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA JUVENTUD

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Juventud, correspondiente al Ejercicio Económico Financiero del año 2026, la cual estará constituida por la Unidad Administradora Central y las Unidades Ejecutoras Locales, cuyas denominaciones que en ella se señalan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, para el Ejercicio Fiscal año 2026, en los términos que en ella se indican.

Resolución que designa a Luis Gustavo Cortesía Guipe, como Director General de la Oficina de Atención al Ciudadano, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS ADULTOS Y ADULTAS MAYORES, ABUELOS Y ABUELAS DE LA PATRIA

INASS

Providencia que aprueba la creación de la Comisión de Contrataciones Públicas del Instituto Nacional de Servicios Sociales (INASS); y se designa a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Arturo Alejandro Dávila Figuera, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Juan de los Morros.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Lismar Alejandra Valderrama Anzola, en la Fiscalía Octogésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Resolución que designa a Carmen Yolanda Navas Velásquez, como Registradora Civil Accidental Municipal en la Parroquia Choroní del municipio Girardot, adscrita a la Oficina Regional Electoral del estado Aragua / Coordinación Regional de Registro Civil.