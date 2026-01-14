Dólar sufre su peor caída en las reservas globales en 20 años

El porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales.

Según el boletín de análisis financiero The Kobeissi Letter, el dólar estadounidense redujo su peso en las reservas globales al nivel más bajo en al menos 20 años.

En la última década, el porcentaje de reservas en dólares ha disminuido 18 puntos porcentuales, evidenciando una tendencia sostenida de diversificación por parte de los bancos centrales.

Por otra parte, el oro aumentó su participación en las reservas globales 12 puntos en 10 años, alcanzando un 28 %, su nivel más alto desde comienzos de los años 90.

Actualmente, el oro supera en reservas combinadas al euro, yen japonés y libra esterlina.

En ese sentido, el boletín explica que esta tendencia refleja cómo los bancos centrales buscan protegerse de la volatilidad del dólar.

Lo que llevó al precio del oro a subir un 65 % en 2025, su mayor ganancia anual desde 1979.

Por su parte, el índice del dólar cayó un 9,4 %, su peor desempeño anual en ocho años.

Además, según Bloomberg, una de las causas centrales de esta depreciación fue el cambio en las expectativas de la política monetaria de la Reserva Federal.

A lo largo del año, los mercados ajustaron sus proyecciones, incorporando la posibilidad creciente de recortes a tasas de interés.

Que redujo el redujo el diferencial de rendimiento con respecto a otras economías desarrolladas y debilitó el atractivo de activos denominados en dólares.

Esta recomposición del precio del dinero llevó a una menor demanda por la divisa en el mercado global, presionando a la baja su cotización.