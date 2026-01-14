Delcy Rodríguez y líderes nacionales reactivan cuentas en X para llevar la verdad de Venezuela

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, reactivó este martes su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter) @delcyrodriguezzv. Esta acción busca fortalecer la presencia de la Revolución Bolivariana en el ámbito digital y llevar al mundo la verdad sobre Venezuela.

La reactivación de su cuenta se produce en un contexto donde el contacto directo con la población se vuelve crucial. En paralelo, el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, activó su cuenta @jorgerpsuv, expresando: "¡Nos volvemos a ver en X! Sigamos por el sendero de la prosperidad, el diálogo y el respeto. ¡Nosotros venceremos!"

Asimismo, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez (@gestionperfecta), y el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello (@dcabellor), también anunciaron su regreso activo a la red social. Cabello destacó su intención de reactivar el contacto directo con el pueblo, consolidando su papel como uno de los principales comunicadores de la Revolución. "Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país. ¡Nosotros venceremos!", escribió.

La reactivación de estas cuentas se produce tras un periodo de ausencia que se mantenía desde el año 2024. Esta decisión forma parte de una contraofensiva a la guerra cognitiva global, utilizando estrategias para defender la imagen de la Revolución Bolivariana, controlar la narrativa y movilizar al pueblo en todos los frentes.

Con este retorno a las redes sociales, los líderes chavistas buscan reafirmar su compromiso con la comunicación directa y efectiva, asegurando que la voz de Venezuela se escuche con fuerza en el ámbito digital.