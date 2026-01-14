Oxford: Invasión a Venezuela es una agresión militar sin base legal

La académica critica las respuestas «equívocas» de algunos países europeos.



La profesora Janina Dill, titular de la Cátedra Dame Louise Richardson de Seguridad Global en la Blavatnik School of Government, publicó un análisis contundente en la Universidad de Oxford.

Donde afirma que la denominada «Operación Resuelta Absoluta», ejecutada por Estados Unidos en territorio venezolano, constituye una violación flagrante y sin precedentes del derecho internacional contemporáneo.

Según el documento, la captura del presidente Nicolás Maduro y el bombardeo de objetivos en el país suramericano no encuentran justificación en ninguna de las excepciones legales de la Carta de las Naciones Unidas.

Dill sostiene que el mundo no solo enfrenta un conflicto armado internacional, sino un «desafío sin disculpas» a las normas que mantienen la estabilidad global.

Una violación al orden internacional

La profesora Dill sostiene que la operación estadounidense viola el Artículo 2(4) de la Carta de la ONU, que prohíbe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

El análisis desestima la caracterización de EE. UU. como una «operación de aplicación de la ley», subrayando que un Estado no puede ejercer autoridad legal en territorio extranjero sin consentimiento.

El informe aclara que no se cumplen las excepciones de legítima defensa ni existió un mandato del Consejo de Seguridad.

Argumentos como la «liberación del pueblo» o la «lucha contra el narcotráfico» son calificados por la académica como pretextos que no otorgan validez jurídica a la invasión.

La captura de un Jefe de Estado en funciones añade una capa adicional de ilegalidad a la operación militar.

Dill resalta una diferencia crítica respecto a intervenciones pasadas: la actual administración estadounidense no ha intentado siquiera ofrecer una justificación legal elaborada, lo que sugiere un desprecio total por las normas internacionales.

​«La conclusión es inescapable: Estados Unidos comenzó el año 2026 con una agresión militar contra una nación soberana sin la apariencia de una justificación legal. Esto no es complejo. Podemos dejar de debatirlo», sentencia la profesora en su documento.

La Universidad de Oxford advierte que la reacción del mundo es crítica para el futuro de la estabilidad global.

La académica critica las respuestas «equívocas» de algunos países europeos y recalca que cada nación que no condene explícitamente esta agresión está contribuyendo a la destrucción del orden internacional.

El análisis concluye que permitir que esta violación pase sin una condena clara sienta un precedente peligroso, donde el «interés presidencial» de una gran potencia prevalece sobre la integridad territorial y la soberanía de los demás estados.