Presidenta encargada Delcy Rodríguez recibió en Miraflores a delegación de Emiratos Árabes Unidos

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro con un enviado especial del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, en el Palacio de Miraflores, en Caracas.



La actividad, que se suma a una agenda de reuniones con diplomáticos de distintas naciones que se han llevado a cabo esta semana en la sede del Ejecutivo Nacional, forma parte de los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para consolidar una nueva etapa de relacionamiento en el marco de la Diplomacia Bolivariana de Paz y el respeto al Derecho Internacional.



El enviado especial de Abu Dabi aprovechó el encuentro para comunicar un mensaje de unidad, cooperación y apoyo mutuo por parte del Gobierno y el pueblo emiratí.





En representación de Caracas, a la cita se sumaron el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega; el ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, Yván Gil, y el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Héctor Silva.



Finalmente, se conoció que ambos Estados evaluaron las opciones de inversión en diferentes áreas de producción en Venezuela, con la mira puesta en el fortalecimiento de las relaciones diplomáticas que datan de hace más de 50 años. Asimismo, se promovieron proyectos conjuntos para el progreso y bienestar de ambos pueblos.