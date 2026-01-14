Reuters: Venezuela comienza a revertir los recortes de producción petrolera a medida que se reanudan las exportaciones

La estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) ha comenzado a revertir los recortes de producción de petróleo implementados bajo un estricto embargo petrolero estadounidense, a medida que las exportaciones de crudo se reanudan bajo la supervisión estadounidense, informaron el martes tres fuentes cercanas a las operaciones.

Las exportaciones de petróleo del país cayeron casi a cero en las semanas posteriores a que Estados Unidos impusiera un bloqueo a los envíos de petróleo en diciembre. Solo la petrolera estadounidense Chevron exportó crudo de sus empresas conjuntas con Pdvsa bajo licencia estadounidense.

El embargo dejó millones de barriles atascados en tanques y buques en tierra. A medida que se llenaban los depósitos, la empresa energética venezolana se vio obligada a cerrar pozos y ordenar recortes de producción de petróleo en las empresas conjuntas en el país.

La estatal ahora está instruyendo a las empresas conjuntas para que reanuden la producción de los grupos de pozos que fueron cerrados cuando un tercer petrolero zarpó de la costa venezolana el martes.

El clima en muchas oficinas y centros operativos de Pdvsa ha cambiado rápidamente desde que la compañía anunció avances en las negociaciones con EE.UU., las cuales se espera que aporten inversiones muy necesarias a campos e instalaciones petroleras, según las fuentes.

Algunos ejecutivos de la compañía se apresuran a concertar reuniones con ejecutivos petroleros extranjeros sobre producción, exportaciones, suministro de energía y oportunidades de negocio, mientras que otros participan en una auditoría interna ordenada por la junta directiva de la compañía tras un ciberataque el mes pasado que desactivó el sistema central de la petrolera.

La producción total de crudo de Venezuela cayó a unos 880.000 barriles por día (bpd) la semana pasada, desde 1,16 millones de bpd a finales de noviembre, según cifras de producción de consultoras que monitorean de forma independiente la producción petrolera venezolana.

La principal región petrolera del país, la Faja del Orinoco, registró una reducción a unos 410.000 bpd, en comparación con los 675.000 bpd de finales de noviembre, según las cifras.

Dos superpetroleros partieron de aguas venezolanas a última hora del lunes con aproximadamente 1,8 millones de barriles de crudo cada uno, en lo que podrían ser los primeros envíos de un acuerdo de suministro de 50 millones de barriles entre Caracas y Washington para reactivar las exportaciones tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos.

Pdvsa aún no ha confirmado la finalización del acuerdo de suministro de los 50 millones de barriles. Ni la empresa estatal, ni la Casa Blanca, respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Los datos de seguimiento de buques de LSEG mostraron que el martes los buques se dirigían hacia el norte desde la costa venezolana hacia el Caribe, donde numerosas compañías petroleras, incluyendo comercializadoras, productoras y refinadoras, alquilan tanques de almacenamiento. Uno de los buques señalaba la terminal de South Riding Point en las Bahamas como su destino.

Auditoría en Pdvsa

Se espera que la auditoría en la empresa siente las bases para futuras evaluaciones sobre los planes a corto plazo y la inversión necesaria para reactivar la producción, la refinación, el almacenamiento y la comercialización de petróleo. El estudio podría derivar en propuestas de Pdvsa como parte del ambicioso plan de reconstrucción de 100.000 millones de dólares de Trump para la industria petrolera venezolana, según las fuentes.

La energética no ha recuperado completamente sus sistemas del ciberataque que paralizó temporalmente algunas de sus actividades y la obligó a reducir los envíos de petróleo y la distribución nacional de combustible, según las fuentes.

Las comercializadoras globales Trafigura y Vitol obtuvieron la semana pasada licencias estadounidenses para negociar y comercializar cargamentos de petróleo venezolano, una victoria temprana en la feroz competencia entre las compañías energéticas por conseguir barriles venezolanos.

Las comercializadoras no han revelado el volumen de exportaciones a las que tienen derecho, pero las refinerías de EE. UU. y de países como India y China han iniciado negociaciones para comprar cargamentos a las comercializadoras o mediante licitaciones que aún no se han organizado, detalla una nota de la Agencia Reuters.