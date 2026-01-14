Maduro desde su secuestro envía mensaje de confianza en Delcy y el equipo de gobierno

El diputado a la Asamblea Nacional, Nicolás Maduro Guerra, transmitió este martes un mensaje enviado por el presidente Nicolás Maduro desde Nueva York donde se encuentra secuestrados por los EEUU donde reafirmaba su firmeza y su total apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

«Ayer tuvimos un mensaje de él y de ella; nos dicen que están firmes y fuertes, que tienen claro el papel de lucha que les toca jugar, que tienen tranquilidad de conciencia y la fe puesta en Dios y en el pueblo de Venezuela. Confían en Delcy, en el equipo que está al frente y en nosotros. Ese fue el mensaje que nos enviaron ayer», transmitió Maduro Guerra desde la gran marcha del sector transporte en Caracas.

En ese sentido, el parlamentario exhortó al pueblo venezolano a no caer en campañas divisionistas y a confiar únicamente en las fuentes oficiales para preservar la tranquilidad de la nación. «Debemos mantenernos unidos y no dejar que nada nos divida. Intentarán meter cizaña y decir cosas para confundir, pero ante eso: claridad política e ideológica», enfatizó.

Asimismo, el diputado hizo un llamado a los transportistas de Venezuela y del mundo a rechazar el bombardeo contra el país, denunciando que con este ataque Estados Unidos violó todos los códigos internacionales.

Las bombas no distinguen entre chavistas y opositores

Por su parte, el ministro de Transporte, Ramón Velásquez Araguayán, se unió al llamado de unidad y recordó que los ataques no discriminan ideologías políticas al momento de impactar.

«A los que estén confundidos tenemos que hablarles, porque nos dimos cuenta de que las bombas, cuando cayeron, no eran para chavistas ni para opositores; afectaron a todos por igual. Debemos ser conscientes de que el presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, quiere que el pueblo se mantenga en paz», señaló el ministro durante su intervención.

Finalmente, resaltó el valor del pueblo venezolano, que se ha mantenido movilizado en las calles desde el pasado 3 de enero para solicitar la liberación de la pareja presidencial, ratificando su lealtad al Gobierno nacional liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Gran caravana por la libración de Maduro y Flores

Los trabajadores del sector Transporte se movilizaron este martes en diversos puntos de la capital para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente, Cilia Flores. En la jornada manifestaron el repudio gremial ante el ataque militar estadounidense del pasado 3 de enero y denunciaron la violación de la soberanía nacional.

Los transportistas se concentraron en diferentes puntos de la capital como el Poliedro de Caracas y el Monumento Bicentenario. Otros grupos se agruparon en la Avenida Bolívar, específicamente en Parque Carabobo y frente al Museo Nacional de Arquitectura (Musarq), además del Paseo de la Revolución, para conformar una sola columna hacia el centro de la ciudad.

