Colombia: Entrevista a Iván Cepeda, candidato a la presidencia: «Trump no es un lunático, tiene una estrategia neofascista»

Durante un viaje a Europa, Iván Cepeda denunció la injerencia estadounidense y la coordinación internacional de la extrema derecha.

El candidato de izquierda en Colombia para suceder al presidente Gustavo Petro denuncia la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela y advierte del peligro del trumpismo: «Cuando surgió el nazismo, nadie creía que se convertiría en lo que fue. Las peores cosas ocurren por la incredulidad de la gente, precisamente por su gravedad».

Iván Cepeda , candidato de la izquierda gobernante y líder en las encuestas para las elecciones presidenciales de mayo en Colombia , es un político de temperamento sereno y discurso mesurado. En el Congreso —donde ocupó un escaño cuatro veces consecutivas— lideró la defensa de las víctimas de las violaciones ocurridas durante el conflicto armado en el país latinoamericano. Considerado por algunos analistas como el interlocutor ideal para unir a las dispersas bases electorales del progresismo, este bogotano de 63 años ganó las primarias de la coalición Pacto Histórico para recibir la presidencia de manos del actual presidente, Gustavo Petro .

Actualmente, ha anunciado que, debido a la polarización de la disputa, no asistirá a los debates. Sin embargo, habló con elDiario.es en Madrid , donde hizo escala para presentar su candidatura y denunciar la agresión ilegal de Estados Unidos contra Venezuela , a pesar de que su gobierno no reconoce los resultados oficiales de las elecciones presidenciales de 2024 que dieron la victoria a Nicolás Maduro . « Colombia no es una colonia ni un protectorado de Estados Unidos», declaró con claridad en la rueda de prensa previa a la entrevista. «Estamos lanzando una advertencia: Estados Unidos intenta influir en nuestras elecciones. Buscan influir en la opinión pública etiquetando a nuestro presidente como narcotraficante».

Cepeda Castro cree que Europa y Latinoamérica viven un momento decisivo en el que es necesario ser conscientes del peligro que representa Trump . «Cuando surgió el nazismo, nadie creía que se convertiría en lo que fue. Las peores cosas ocurren por la incredulidad de la gente, precisamente por su gravedad».

Aquí está la entrevista.

Una primera pregunta inevitable: ¿cuál es su análisis de la agresión estadounidense contra Venezuela y su interpretación de la visión trumpista de la política exterior hacia América Latina?

Es fundamental comprender a qué nos enfrentamos. Un problema no puede abordarse sin una comprensión clara de sus dimensiones, su profundidad y sus consecuencias. Desde esta perspectiva, es incorrecto interpretar cada uno de los hechos y eventos que hemos presenciado durante este segundo período de la presidencia de Donald Trump como si fueran simplemente eventos desconectados, derivados de estados de ánimo o simplemente el resultado de una política desordenada y caótica. Trump no es un hombre desequilibrado ni lunático, sino la expresión de una realidad política.

Hablamos de una estrategia. Afortunadamente, ya la tenemos escrita para que podamos sacar las conclusiones necesarias. Esta estrategia tiene una característica muy clara: es la entronización de un modelo totalitario, diría neofascista, de comprensión del hemisferio occidental, entre otras cosas.

Cuando asumí esta responsabilidad —porque me resistía a ser candidato presidencial— tuve que reflexionar sobre sus implicaciones. Es decir, considerar incluso los escenarios más catastróficos que podrían derivar de una intervención militar o un golpe de Estado interno.

¿Cree usted que un retorno tan flagrante al expansionismo o al imperialismo norteamericano podría tener algún efecto, no ya en la izquierda, sino en sectores no tan impulsados ​​ideológicamente?

Cuando surgió el nazismo, nadie creía que se convertiría en lo que se convirtió. Las peores cosas ocurren por la incredulidad de la gente, precisamente por su gravedad. Así que espero que se entienda que no son palabras, declaraciones ni reacciones emocionales. Es una política que se está implementando, y todos deben entenderla, no solo la izquierda o sectores con un mínimo sentido de dignidad nacional. Este camino conduce al desastre —económico, político y social—; por lo tanto, es nuestro deber oponernos.

Venimos de un período de fuertes tensiones entre Colombia y Estados Unidos, tras años de una alianza que parecía inquebrantable. ¿Cómo abordará esta relación con Washington y la Casa Blanca si esta política exterior continúa?

Si llego a la jefatura de Estado, mi primer deber será defender la Constitución , y nuestra Constitución es muy clara: Colombia es una nación soberana. Garantizaré el respeto a su soberanía. Colombia es una nación que favorece la integración latinoamericana, que se adhiere al principio de respeto a la soberanía de otros pueblos y, por supuesto, que cultiva relaciones de cooperación, buen entendimiento y colaboración entre las naciones. Ahora bien, estos son los principios, pero tendremos que analizar las realidades que enfrentamos. Si se produce un intento de intervención militar en Colombia , tendré que tomar las decisiones que correspondan a esas circunstancias.

¿Ha recibido usted algún ataque por parte de la administración Trump o tiene miedo de ser atacado durante la campaña, como le ocurrió al actual presidente, Gustavo Petro?

Con el Secretario de Estado [ Marco Rubio ] ya ha habido episodios, especialmente durante el proceso judicial contra Álvaro Uribe Vélez . Un proceso en el que yo asumí el papel de víctima, y ​​en el que el presidente Trump y el secretario Rubio hicieron declaraciones claramente intervencionistas a favor del expresidente, en contra del sistema de justicia, calificando este juicio como una especie de ataque o montaje judicial en su contra [ Cepeda interpuso una demanda contra Uribe , quien fue condenado en primera instancia, posteriormente absuelto, y ahora el caso se encuentra en su última instancia].

Es curioso cómo la extrema derecha, que defiende con tanta vehemencia la soberanía nacional, ahora, en cierto modo, aplaude una intervención ilegal en otro país. ¿Qué opina al respecto y cómo se ha posicionado la oposición en Colombia?

Hemos escuchado voces que intentan intervenir en Colombia , empezando por la del propio expresidente Álvaro Uribe , quien afirmó este miércoles que se necesita un cambio de gobierno lo antes posible. Es decir, no mediante elecciones.

El gobierno de Petro no ha reconocido los resultados oficiales de 2024 que dieron la victoria a Maduro en Venezuela. ¿Cómo abordaría esta relación bilateral y la crisis política y humanitaria en Venezuela?

En este momento, si a eso nos referimos, necesitamos buscar una solución política y diplomática sin derramamiento de sangre. Esa ha sido la convicción de mi gobierno. Se han hecho múltiples esfuerzos en este sentido para lograr un diálogo entre la oposición y el gobierno, o lo que se llama chavismo. Creo que mi gobierno debe, sin duda, continuar con estos esfuerzos.

Pero hasta ahora no ha habido resultados.

Sí, es cierto, pero en cuestiones de diálogo —y esto lo dice alguien que lleva 15 años sentado en mesas de negociaciones— la persistencia es esencial.

¿Cómo respondería usted a la injerencia de Estados Unidos en las elecciones colombianas que claramente va en contra de su candidatura?

Porque, obviamente, a través de reacciones políticas. Y una reflexión al respecto: la idea de que atacar mi candidatura, como lo ha venido haciendo la ultraderecha colombiana, la debilitará es muy errónea. Al contrario, lo que he visto es que aumenta la simpatía y la fortalece. Las mentiras, las manipulaciones, las distorsiones de quiénes somos y qué queremos hacer se hacen muy evidentes. Intentar presentarme como una especie de portavoz de organizaciones armadas es un grave error, y los sectores de la ultraderecha ya se han dado cuenta de ello.

¿Tiene usted miedo de que Colombia pueda ser el próximo objetivo de Estados Unidos si los resultados electorales no son favorables a la administración Trump?

En la medida en que esto afecte a mi pueblo y, sin duda, afectará a la región. Pero más que miedo, mi postura es completamente firme: haremos todo lo necesario para evitarlo y buscaremos todas las alianzas y procesos políticos que lo impidan. Obviamente, cuando asumí esta responsabilidad —porque me resistía a ser candidato presidencial y fue un proceso en el que recibí solicitudes y demandas de los movimientos sociales con los que tengo una relación muy estrecha, casi orgánica— tuve que sentarme a reflexionar sobre lo que esto significa. Es decir, pensar incluso en los escenarios más catastróficos que podrían derivar de una intervención militar o un golpe de Estado interno.

¿Cómo caracterizarías el tipo de izquierda que representas para brindar contexto a un analista europeo?

Nuestra historia forma parte de una serie de corrientes políticas que se han identificado con propósitos muy claros. Queremos hacer de Colombia , hoy, una nación verdaderamente democrática, pacífica y en paz; una nación con las condiciones para ser equitativa y con la posibilidad de desarrollar plenamente nuestro potencial.

Esto se expresa en la idea de que podemos ser una potencia agroalimentaria mundial. Somos una izquierda claramente identificada con las transformaciones sociales, con la equidad social, con convertirnos en una nación cada vez más democrática y también más próspera. Obviamente, en el sentido de que todo esto coincide con el humanismo y el respeto por la naturaleza.

Dijo que continuará trabajando con el actual presidente. ¿Cuál es el legado de esta presidencia en términos sociales? ¿Qué puede destacar?

Hay un conjunto de logros que son resultado del cumplimiento de nuestro programa. La reforma agraria resultó en la entrega , por primera vez en Colombia , de 700.000 hectáreas, o con intención de entregarse, pues ya están bajo control estatal . También se llevó a cabo una reforma laboral, una reforma tributaria que respeta el principio constitucional de progresividad tributaria y una reforma pensional. Las políticas públicas han sido claramente sociales, como el considerable aumento del salario mínimo, que en la última decisión del gobierno aumentó un 23%, un máximo histórico. Podría enumerar otras, pero es en este ámbito donde nuestro gobierno ha tenido una clara marca distintiva en comparación con otros.

La política de «Paz Total» del presidente Gustavo Petro, consistente en negociar simultáneamente con todos los grupos armados, ha sido frecuentemente descrita como un fracaso. ¿Cuál es su análisis al respecto?

Lo que ocurre es que en Colombia tenemos un conflicto armado que ha sufrido mutaciones a lo largo del tiempo. Experimentó un retroceso significativo con el acuerdo de paz de 2016, y durante este período se han desarrollado procesos de diálogo. Pero estos procesos enfrentan realidades también muy graves: una de ellas es la globalización económica del narcotráfico; es decir, lo que hemos visto en este cuarto de siglo es el surgimiento de un negocio de drogas que ahora cuenta con múltiples mercados internacionales. Ya no se trata solo de Estados Unidos o Europa . También nos enfrentamos a una economía ilegal muy fuerte de explotación de oro, pues este se ha convertido gradualmente en la base de la moneda internacional, reemplazando al dólar.

Todos estos cambios tienen un impacto territorial donde el conflicto armado se agudiza precisamente por el surgimiento o fortalecimiento de estas economías. No solo los mercados se han vuelto transnacionales, sino también las redes criminales. Desde la Patagonia hasta Alaska , hoy tenemos muchas más organizaciones, redes y ejércitos involucrados en economías ilícitas, lo que ha impactado gravemente a Colombia .

En este sentido, el hecho de que el conflicto armado y la violencia se hayan intensificado en ciertas zonas del país no se debe al fracaso de una mesa de diálogo. Tal explicación sería superficial. Nos enfrentamos a una realidad diferente. Debemos reconocer que solo la transformación económica de los territorios puede dar lugar a una política de paz o seguridad exitosa.

¿Propone algún cambio destacable en relación al actual mandato presidencial de Gustavo Petro?

Más que continuidad, diría que propongo una línea clara de profundización del cambio social. Hay un énfasis muy importante. Comencé mi campaña hablando de una revolución ética. ¿A qué me refiero con eso? Entiendo que en Colombia y en el mundo hay un claro estado de degradación moral.

Una de las peores consecuencias del neoliberalismo como modelo es que consideró a los seres humanos y sus derechos como mercancías dentro de una lógica económica. Esto tiene una grave consecuencia que, en mi país, se ve agravada por el efecto de la violencia prolongada: los seres humanos terminan deshumanizándose. Este estado de postración y degradación moral conduce a la aceptación banal del mal, como ya afirmó Hannah Arendt . Necesitamos un despertar de la conciencia, y este despertar puede ocurrir si entendemos que es necesario salir de este estado de tolerancia e insensibilidad moral. Esto se puede lograr, por ejemplo, escuchando a las víctimas de la violencia, rescatando la memoria de cómo eran las sociedades y escuchando la verdad.

Parte de esta degradación moral es la corrupción. Transformar el Estado en objeto de privatización ha permitido que cualquier entidad privada disponga de bienes públicos, lo que ha propiciado que el Estado se convierta simplemente en botín de guerra. En Colombia, no tenemos corrupción, tenemos megacorrupción. Tenemos al Estado dominado por la corrupción en todas las ramas del poder público, en todos los niveles, desde el gobierno federal hasta los municipios. Debemos generar, como parte de esta revolución ética, una rebelión ciudadana contra la corrupción. Y habrá un énfasis diferente.

En su relación bilateral con Estados Unidos, Gustavo Petro adoptó un estilo más confrontativo con Donald Trump que otros líderes de la región. ¿Cuál será su estilo?

Mi postura y conducta política no se basan en intentar diferenciarme del presidente. Soy una persona que se guía por el respeto en política. Respeto a todos, empezando por mis adversarios. Por lo tanto, por mi parte, no habrá ningún tipo de insulto, palabras intempestivas ni disputas sobre quién dice lo peor del otro. Soy una persona que establece posiciones claras y bien razonadas; posiciones que, una vez adoptadas, también transformo en normas. Es decir, si decido ser candidato presidencial, es porque defenderé la Constitución y, desde esa perspectiva, tomaremos todas las decisiones, siendo, por supuesto, muy respetuosos en la forma, pero muy claros en el fondo.