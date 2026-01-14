Fallece el cultor y maestro de danza Marco Zapata, víctima colateral del bombardeo estadounidense contra Venezuela

Marcos Zapata era paciente renal. El bombardeo del almacén de insumos de diálisis en La Guaira por parte de la maquinaria militar de EEUU entorpeció su oportuno tratamiento médico Credito: Agencias

CARACAS – El saldo de víctimas tras la agresióm militar perpetrada por los Estados Unidos el pasado 3 de enero continúa en ascenso. Este lunes 12 de enero, el ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, confirmó el fallecimiento de Marco Zapata Pérez, destacado exponente de la danza tradicional venezolana y egresado de la Misión Cultura.

Zapata Pérez, quien era paciente renal, se convirtió en una víctima fatal debido a la destrucción de infraestructura sanitaria crítica. Según denunció el ministro Villegas a través de sus redes sociales, el bombardeo estadounidense contra el almacén de insumos de diálisis en La Guaira paralizó la cadena de suministros necesaria para su tratamiento.

"El ataque entorpeció su oportuno tratamiento médico. Otro ‘daño colateral’ causado por los ‘misiles de la libertad’", señaló el funcionario, quien también expresó su solidaridad con la madre del fallecido, Emma Pérez, trabajadora del sector cultural.

El deceso del maestro de danza se suma a una lista que ya supera los 100 fallecidos, entre civiles y militares, de acuerdo con los reportes oficiales del Gobierno nacional tras la incursión del 3 de enero.

Esta acción militar no solo ha dejado una estela de daños materiales y pérdidas humanas directas, sino que ha generado una crisis humanitaria derivada de la destrucción de centros de acopio de medicinas. El ataque culminó, además, con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la primera combatiente y diputada, Cilia Flores, quienes permanecen en manos de las fuerzas estadounidenses.

Desde el sector cultural y las instituciones del Estado se han rendido honores a Marco Zapata, calificándolo como un "mártir" de la soberanía nacional ante la agresión extranjera.