(VIDEO) PCV condena el tutelaje de EEUU sobre Venezuela y exige libertad plena para los presos políticos

14-01-26.- El Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV) condenó el lunes manera categórica «el tutelaje arbitrario que ejerce el Gobierno de Estados Unidos sobre el Estado venezolano» y exigió la libertad plena e inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos, así como la aprobación de una ley de amnistía general.Durante una declaración de prensa, Jackeline López, integrante de la dirección del PCV, advirtió que el Ejecutivo estadounidense, encabezado por Donald Trump, «no solo pretende controlar el petróleo y las riquezas nacionales, sino que está asumiendo un tutelaje directo sobre la administración del Estado venezolano», lo que calificó como una grave violación del derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y de la Constitución.En ese sentido, López rechazó que «cómo se administra el país y con quién puede Venezuela establecer relaciones económicas», advirtiendo que se trata de nuevas formas de colonización que afectan directamente al pueblo venezolano y a otros países de América Latina.Exigen libertad plena y amnistía generalEl PCV denunció que, pese a los anuncios oficiales sobre excarcelaciones, persisten centenares de personas privadas de libertad por razones políticas, muchas de ellas sometidas a procesos irregulares y a medidas restrictivas que limitan el ejercicio de sus derechos civiles y políticos.«No se trata de liberaciones reales, sino de excarcelaciones condicionadas que mantienen una marca jurídica sobre las personas, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos políticos», alertó la dirigente.El PCV reiteró su respaldo al Comité de Madres en Defensa de la Verdad y exigió la liberación inmediata de jóvenes, estudiantes, trabajadores y dirigentes sociales detenidos arbitrariamente, así como la excarcelación de trabajadores presos por denunciar corrupción y violaciones laborales.PCV exige informe oficial sobre víctimas y dañosEn el mismo pronunciamiento, el PCV reiteró su condena al bombardeo perpetrado por Estados Unidos contra Caracas y otras localidades el pasado 3 de enero de 2026.La organización expresó su solidaridad con las familias afectadas y alertó sobre el impacto psicológico del ataque: «Miles de familias vivieron el terror de una madrugada bajo bombas, con interrupción de las telecomunicaciones y sin información sobre sus seres queridos», indicó López.El PCV demandó al Estado venezolano la presentación inmediata de un informe oficial detallado sobre las víctimas y los daños ocasionados por el ataque. «El pueblo venezolano tiene derecho a conocer quiénes fueron los mártires, cuántas víctimas hubo y cuál fue el alcance real de los daños a la infraestructura», subrayó la integrante del Buró Político del Gallo Rojo.Denuncian uso represivo del decreto de conmoción exteriorFinalmente, el PCV expresó su preocupación por la aplicación del decreto de conmoción exterior contra disidentes, críticos y sectores populares. «Este decreto no puede convertirse en un instrumento de persecución política, ni criminalización de la disidencia», advirtió López.Además, la militante comunista informó de denuncias sobre el uso de este decreto por grupos policiales y parapoliciales para extorsionar a ciudadanos en alcabalas.