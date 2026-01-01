Gobierno de Israel asesinó a más de 400 palestinos durante tregua en Gaza

FRANJA DE GAZA / ENERO 2026 – Un informe devastador emitido por la Oficina de Prensa del Gobierno en la Franja de Gaza ha revelado que la tregua iniciada el pasado 10 de octubre ha sido vulnerada de forma sistemática por las fuerzas de ocupación israelíes. Según el reporte, en apenas 80 días de supuesto cese al fuego, 418 palestinos han perdido la vida y otros 1.141 han resultado heridos.

El comunicado oficial denuncia cerca de un millar de violaciones directas por parte del ejército israelí, calificándolas como un "desprecio absoluto" por el derecho internacional y los compromisos diplomáticos alcanzados mediante mediación internacional.

Radiografía de la agresión: Más de mil violaciones en 80 días

El informe detalla que las fuerzas de ocupación no han cesado sus operaciones militares, empleando una estrategia deliberada de hostigamiento que incluye:

Ataques armados: Casi 300 incidentes con armas de fuego y más de 450 bombardeos dirigidos contra civiles e infraestructura básica.

Incursiones terrestres: Entrada de blindados en zonas residenciales y decenas de detenciones ilegales.

Crisis habitacional: Bloqueo de materiales para refugios y casas móviles, agravado por las recientes inundaciones y el impacto de la tormenta Byron a finales de diciembre de 2025.

El hambre y el combustible como armas de guerra

Uno de los puntos más críticos del informe es el incumplimiento flagrante en el ingreso de ayuda humanitaria. De los 48.000 camiones pactados para asistir a la población, apenas el 41% de la carga ha logrado entrar al enclave costero.

La situación se agrava con el suministro de combustible, del cual solo ha arribado una décima parte de lo acordado. Esta escasez mantiene al borde del colapso servicios vitales:

Hospitales sin energía para atender a los heridos.

Plantas potabilizadoras y sistemas de alcantarillado paralizados, provocando brotes de enfermedades.

Inseguridad alimentaria extrema debido al uso del suministro básico como táctica de chantaje político.

Un llamado a la comunidad internacional

Las autoridades de Gaza han alertado que Israel está imponiendo una "muerte lenta" a la población mediante la combinación de ataques selectivos y un bloqueo logístico asfixiante. El Gobierno local responsabilizó plenamente al Estado israelí por el deterioro de las condiciones de vida y las muertes evitables registradas bajo una tregua que, en la práctica, se ha convertido en una extensión del conflicto.

Finalmente, el informe insta a los mediadores internacionales y organismos de justicia a abandonar la pasividad y obligar al cumplimiento de las obligaciones humanitarias para detener lo que consideran una política de castigo colectivo e impunidad.