Provea denuncia "dilaciones y abusos" en liberación de presos políticos

14-01-26.-La ONG Provea denunció este martes que la liberación de los presos políticos enfrenta trabas sistemáticas, señalando directamente la persistencia de «dilaciones indebidas y los abusos autoritarios».



La organización utilizó su cuenta en la red social X para exponer cómo estas irregularidades «impiden la concreción de las liberaciones anunciadas por el Sr. Jorge Rodríguez» en el país.



Según el comunicado, las fallas en el proceso judicial «aumentan la angustia y la incertidumbre entre decenas de familias» que esperan el retorno de sus seres queridos tras los anuncios.



Provea rechazó las cifras del presidente de la Asamblea Nacional y manifestó que «el Sr. Rodríguez afirma que más de 400 presos políticos han sido liberados», contradiciendo los reportes ciudadanos.



La ONG expresó su respaldo a las instituciones defensoras de derechos humanos y «ataca, una vez más, el trabajo de ONG como el Foro Penal, a quienes expresamos nuestra solidaridad».



La organización responsabilizó a la cúpula estatal por el manejo informativo, alegando que la opacidad «constituye un recurrente acto de trato cruel, inhumano y degradante» contra los prisioneros.



Para los activistas, la falta de datos fidedignos representa una falta grave «cuya responsabilidad recae en el Sr. Rodríguez y otros altos funcionarios» del gobierno venezolano actualmente.



Finalmente, la organización insistió en que «la ausencia de información oficial, clara y oportuna, prolonga el sufrimiento de los detenidos y sus familiares» en todo el territorio nacional.