La icónica imagen que desató la apetencia mundial por el petróleo de Venezuela

Hace 103 años y un mes ocurrió el hallazgo, accidentalmente, de un enorme yacimiento petrolífero en Venezuela, que puso al país suramericano en el mapa petrolero mundial.

Aproximadamente a las 04:30 de la madrugada del 14 de diciembre de 1922 se registró el 'reventón' del pozo petrolero 'Barroso 2' (o 'Los Barrosos-2') en el entonces pequeño caserío de La Rosa, ubicado en Cabimas, en el occidental estado Zulia.

Fue un accidente, que se fue gestando con meses de antelación. Ese año, trabajadores de la Venezuelan Oil Concessions (VOC), filial de la Shell en el país, dieron inicio a las perforaciones en la hacienda Los Barrosos, donde encontraron algo de petróleo, pero no en cantidades relevantes; en julio de 1922, al taladro que abría un pozo, denominado R-4, se le reventó un cable y se paralizó la operación, a la espera del repuesto proveniente de Europa, explica el periodista venezolano Rafael Díaz Sulbarán en una publicación sobre el tema.

Mientras llegaba el auxilio se acumularon los gases en el pozo, debido a que el pilote del taladro, que no fue quitado, se mantuvo como un tapón. Por ello, cuando se reactivó la operación cinco meses después, se produjo el reventón de ese espacio, que pasó a llamarse 'Barroso 2'.

Monumento edificado sobre el mismo lugar donde se produjo el llamado "reventón"PDVSA

Pese a que ya desde principios del siglo XX ya se venía trabajando, de manera rudimentaria, en suelos que abrieron paso a pequeñas compañías en el estado Táchira; y que en 1914 se dio un salto a la producción con la explotación del Zumaque 1, también en Zulia, fue el reventón del 'Barroso 2' el que "puso a Venezuela en el mapa como un importante productor de crudo", dice Sulbarán en su artículo.

El chorro

El chorro de petróleo que salía del pozo alcanzó más de 40 metros de altura y este estuvo arrojando alrededor de unos 100.000 barriles diarios de crudo sin control.

Apenas nueve días después logró ser controlado, por lo que el cálculo arroja que se desperdiciaron al menos 900.000 barriles, que cubrieron un área de 300 hectáreas. Desde el Observatorio de Ecología Política de Venezuela señalan que eso provocó "un desastre ambiental de grandes magnitudes", pero se pasó por alto, porque lo que importó es que el evento demostró que el país "poseía cantidades ingentes de petróleo".

La imagen de los extranjeros de punta en blanco posando frente al enorme chorro oscuro que emergía del subsuelo se convirtió entonces en la gran 'publicidad' que desató la apetencia mundial por el petróleo venezolano.

Extranjeros, de blanco, posan delante del chorro de petróleo donde se produjo el reventón del 'Barroso 2'Kurt Nagel von Jess

Lo ocurrido, recoge el diario El Regional del Zulia en un artículo, firmado por el ingeniero de Petróleo Germán Márquez, "propició que muchas miradas ávidas de trasnacionales y empresas del sector petrolero se apostaran sobre el país agrario".

En ese sentido, agrega Márquez, el 'Barroso 2' fue entonces el que marcó el comienzo de la explotación petrolera a gran escala, y a partir de este llegarían las compañías estadounidenses a propiciar "el auge de la industria petrolera nacional".

"Sí, a partir de ese 14 de diciembre de 1922 se inaugura lo que llamamos 'La Venezuela Petrolera'. A partir de este momento el país comenzó una profunda transformación socio-económica y cultural que lo haría irreconocible", mencionan, por su parte, desde el Observatorio de Ecología Política.

La nación se convirtió, dice Orlando Méndez, geólogo de la Universidad Central de Venezuela, "en un importante país petrolero y rápidamente dejó de ser uno de los países exportadores de café, cacao y ganado más importantes del mundo".

El pozo perdido

Años después, el pozo 'Barroso 2' declinó su producción y durante mucho tiempo, con el crecimiento de los barrios en Cabimas, estuvo oculta su ubicación exacta. En 1980, después de una incesante búsqueda de años, Méndez pudo dar con el lugar, que encontró al lado del baño de una casa.

"Allí, entre una letrina y una lavadora inservible estaba esperándome oculto, olvidado y sucio, pero aún altivo, mi ya amado pozo. Era un despojo de lo que antes fue. Su traje: un oxidado tubo con una placa de hierro soldada donde pude leer con dificultad: CSV / R-4 / ABANDONADO", contó Méndez tras hallarlo. Más tarde se levantó un monumento.