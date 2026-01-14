Delcy Rodríguez revela qué hará con el dinero que ingrese a Venezuela por la venta de hidrocarburos

La dignataria plantea una alianza entre el Estado y los particulares, visto que, a su parecer, el sector privado tiene "capacidad ociosa" que podría aprovecharse más eficazmente.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este martes que los fondos que ingresen a su país procedentes de la industria de los hidrocarburos –petróleo y gas–, serán destinados a mejorar la atención sanitaria de la población.

"Cada dólar que ingrese a Venezuela de nuestra industria petrolera y gasífera, irá destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano", informó la dignataria en una alocución desde el Palacio de Miraflores.

Detalló asimismo que le solicitó a los miembros de su equipo que alcanzaran "un acuerdo con el sector privado de salud, que tiene […] una capacidad ociosa en los centros privados, en las clínicas, para atender la deuda quirúrgica" que existe actualmente en la nación suramericana.

"Que el sector público y el sector privado trabajemos unidos y en cohesión para atender las necesidades quirúrgicas de nuestro pueblo", completó.

Pretendido control de EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump y otros altos cargos de su Gobierno se han atribuido el control unilateral de la industria petrolera venezolana durante tiempo "indefinido", tras aseverar que solo Washington autorizará las ventas de crudo procedentes del país suramericano.

También han declarado que las autoridades venezolanas les han suministrado gran cantidad de petróleo, al tiempo que insisten en amenazar con recurrir nuevamente al uso de la fuerza, si no consiguen los objetivos que han impuesto.

A contrapelo de las afirmaciones de Trump y otros altos cargos de EE.UU., la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó que está en marcha una negociación con la Casa Blanca para la "venta de volúmenes de crudo en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países", en estricta observancia de los "criterios de legalidad, transparencia y beneficio" para las dos partes.

"Nosotros aquí tenemos una postura muy clara: que Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica este muy bien determinada en contratos comerciales", dijo por su lado Rodríguez.

Agresión de EE.UU. y secuestro de Maduro