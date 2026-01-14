(VIDEO) Foro Penal rechazó acusaciones de Jorge Rodríguez: "Jamás se ha cobrado por incluir a personas en listas de presos políticos"

14-01-26.-La ONG Foro Penal rechazó categóricamente este martes las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló a la organización por supuestamente «cobrar» por las liberaciones de presos políticos.A través de un comunicado oficial, la institución desmintió los señalamientos y recordó que ofrece asistencia jurídica gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos desde hace más de 23 años.La organización defendió su trayectoria de apoyo a más de 15.000 personas y aseguró que los propios beneficiarios pueden corroborar la integridad de su labor legal a nivel nacional e internacional.El Foro Penal sostuvo que la incertidumbre sobre las excarcelaciones nace de la falta de transparencia de los órganos del Poder Público y no de los análisis presentados por la sociedad civil.La ONG denunció que la ausencia de datos oficiales sobre la identidad de los liberados y los criterios de selección genera una profunda angustia entre los detenidos y sus familias.«El deber de las instituciones es informar con claridad sobre un tema de alto interés público y humano», subrayó la organización en el texto difundido tras los ataques del Parlamento.Finalmente, el grupo instó a la Asamblea Nacional a publicar cualquier información que contradiga los registros de las organizaciones civiles para terminar con la opacidad informativa del Estado.Por su lado, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, respondió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.A través de un video difundido en redes sociales de la ONG, Romero expresó: “Aprovecho esta vía para responder a las declaraciones que recientemente hiciese el presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Jorge Rodríguez, en contra del Foro Penal. Primero, quiero responder a lo obvio. Jamás el Foro Penal ha cobrado absolutamente nada por la representación de víctimas de la represión en Venezuela desde hace más de 20 años”.