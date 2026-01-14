(VIDEO) Foro Penal rechazó acusaciones de Jorge Rodríguez: "Jamás se ha cobrado por incluir a personas en listas de presos políticos"

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal

Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal

Credito: Web

14-01-26.-La ONG Foro Penal rechazó categóricamente este martes las acusaciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien señaló a la organización por supuestamente «cobrar» por las liberaciones de presos políticos.

A través de un comunicado oficial, la institución desmintió los señalamientos y recordó que ofrece asistencia jurídica gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos desde hace más de 23 años.

La organización defendió su trayectoria de apoyo a más de 15.000 personas y aseguró que los propios beneficiarios pueden corroborar la integridad de su labor legal a nivel nacional e internacional.

El Foro Penal sostuvo que la incertidumbre sobre las excarcelaciones nace de la falta de transparencia de los órganos del Poder Público y no de los análisis presentados por la sociedad civil.

La ONG denunció que la ausencia de datos oficiales sobre la identidad de los liberados y los criterios de selección genera una profunda angustia entre los detenidos y sus familias.

«El deber de las instituciones es informar con claridad sobre un tema de alto interés público y humano», subrayó la organización en el texto difundido tras los ataques del Parlamento.

Finalmente, el grupo instó a la Asamblea Nacional a publicar cualquier información que contradiga los registros de las organizaciones civiles para terminar con la opacidad informativa del Estado.

Por su lado, el director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, respondió a las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

A través de un video difundido en redes sociales de la ONG, Romero expresó: “Aprovecho esta vía para responder a las declaraciones que recientemente hiciese el presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano Jorge Rodríguez, en contra del Foro Penal. Primero, quiero responder a lo obvio. Jamás el Foro Penal ha cobrado absolutamente nada por la representación de víctimas de la represión en Venezuela desde hace más de 20 años”.


