Gaza bajo el "efecto cloroformo": Israel incumple el alto el fuego y persiste el impacto del genocidio

A tres meses de la tregua auspiciada por Trump, la Franja de Gaza continúa sumida en una catástrofe humanitaria derivada de las acciones y omisiones deliberadas del Gobierno israelí. El Ministerio de Salud denuncia que el impacto del genocidio perpetrado desde octubre de 2023 no ha cesado, cobrándose ahora la vida de los más vulnerables a través del frío y la violencia selectiva.

Responsabilidades clave del Estado genocida de Israel en la crisis actual:

Incumplimiento del Alto el Fuego: Israel ha ignorado los términos del acuerdo al no autorizar la entrada del mínimo necesario de 600 camiones de ayuda diaria. La Cruz Roja alemana advierte que el flujo de suministros básicos sigue siendo insuficiente por el bloqueo persistente.

Ataques sistemáticos a civiles: Pese a la tregua, las fuerzas israelíes matan a una media de cinco personas al día. Destaca la reciente masacre del 8 de enero, donde un dron israelí atacó una tienda de desplazados matando a 13 personas (5 de ellas niños), y el asesinato de tres palestinos en Khan Younis el pasado lunes.

Obstrucción de la ayuda humanitaria: El gobierno israelí ha prohibido la actividad de 37 organizaciones de ayuda, acusándolas sin pruebas concluyentes de fines terroristas. Esto ha dejado a un millón de personas sin refugio digno ante las inundaciones y el frío invernal.

Destrucción de infraestructura vital: Israel es responsable de la destrucción de casi el 80% de la infraestructura de agua y saneamiento, incluyendo las principales plantas de tratamiento, lo que condena a la población a condiciones de vida inhumanas.

Crímenes en prisiones: Con la reciente confirmación de la muerte de Hamza Adwan, la cifra de presos palestinos muertos bajo custodia israelí asciende a 87 desde el inicio del conflicto, marcando la peor campaña de ejecuciones y muertes en prisión de su historia.