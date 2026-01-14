Jorge Rodríguez asegura que van más de "400 excarcelaciones" desde el 23 de diciembre

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional Credito: Archivo

14-01-26.-Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, aseguró durante la sesión parlamentaria de este martes que la cifra de presos políticos excarcelados recientemente ya supera las 400 personas.



El legislador explicó que, por instrucción del Consejo de Seguridad de Soberanía y la Paz junto al Ejecutivo Nacional, «inició un proceso masivo de excarcelaciones», detallando además que «a la fecha van más de 400 personas excarceladas, las primeras 160 el 23 de diciembre de 2024».



En su intervención, Rodríguez atacó duramente la labor de la organización no gubernamental Foro Penal, calificando de «una basura esa forma como el Foro Penal utiliza la situación de las personas privadas de libertad». Al mismo tiempo, el diputado sostuvo que estas medidas continuarán ejecutándose bajo la premisa de ser un «gesto unilateral del Gobierno de Venezuela».



Pese a estas declaraciones oficiales, el Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) manejan registros sustancialmente menores. Ambas organizaciones confirmaron este martes una cifra de liberaciones que oscila entre 56 y 76 casos, días después del anuncio inicial del Parlamento sobre la salida de un grupo considerable de detenidos.



Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó a través de la red social X que la ciudadana hispanovenezolana Sofía Sahagún ya se encuentra en camino a Madrid tras su excarcelación.



Romero subrayó que su equipo solo ha podido verificar 56 nombres de su propio registro, el cual contabilizaba más de 800 detenidos hasta el domingo pasado. El abogado criticó la falta de transparencia oficial al señalar que «el Gobierno indica que son 116, pero no publica lista de nombres. Los familiares y presos se mantienen en la incertidumbre y la dolorosa expectativa».



Por otro lado, la PUD actualizó su reporte matutino este martes, elevando de 73 a 76 el número de excarcelaciones confirmadas de manera independiente.

