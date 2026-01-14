Delcy Rodríguez y Padrino López evalúan planes para garantizar la paz, seguridad y continuidad constitucional en Venezuela

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo este martes un encuentro estratégico con el vicepresidente sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa, general en Jefe Vladimir Padrino López, con quien evaluó los planes de contingencia y despliegue destinados a asegurar la tranquilidad, la paz, la seguridad y la continuidad constitucional en Venezuela.



Este encuentro de autoridades en el Palacio de Miraflores se produce como respuesta tras la agresión militar perpetrada por los Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero. Ante estos hechos, calificados como inéditos en la historia contemporánea del país, la presidenta encargada ha sido enfática en que la prioridad absoluta del Estado es la preservación de la paz y la integridad del pueblo venezolano.





En su agenda de los últimos días, Rodríguez se ha reunido con diversos sectores nacionales e internacionales para consolidar la estabilidad del país. Estas acciones buscan dar continuidad a las políticas e iniciativas del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, quien, junto a la primera dama Cilia Flores, se encuentra actualmente secuestrado en territorio estadounidense. (Lea también: “Venezuela tiene que continuar su camino”, sostiene Padrino López ante amenaza militar en el Caribe En su agenda de los últimos días, Rodríguez se ha reunido con diversos sectores nacionales e internacionales para consolidar la estabilidad del país. Estas acciones buscan dar continuidad a las políticas e iniciativas del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, quien, junto a la primera dama Cilia Flores, se encuentra actualmente secuestrado en territorio estadounidense.