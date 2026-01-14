La Casa Blanca: EEUU "ha logrado cerrar un acuerdo energético de US$ 500.000 millones" con Venezuela

La portavoz del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt Credito: Archivo-Web

14-01-26.-La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, informó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares» con Venezuela.



«Hasta ahora hemos contado con la total cooperación de las autoridades venezolanas. El presidente ha logrado cerrar un acuerdo energético de 500.000 millones de dólares», dijo en una entrevista en Fox News.



Asimismo, acotó que «31 millones de barriles de petróleo ya están en camino a EEUU para ser vendidos y ese dinero se depositará en una cuenta controlada por el gobierno estadounidense».



Recientemente, el primer mandatario estadounidense firmó una orden ejecutiva destinada a proteger los ingresos por la venta de petróleo venezolano.



La administración de Trump indicó que la orden se firma para los ingresos petroleros que se encuentran en cuentas del Tesoro estadounidense de «embargo o proceso judicial».



