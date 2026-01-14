(VIDEO) «Liberen a Maduro ya»: diputado francés califica de barbarie secuestro del presidente venezolano

Desde la plaza de Trocadero, en París, grupos de activistas franceses se congregaron para protestar y exigir la liberación inmediata del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores, secuestrados el pasado sábado 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos (EEUU) que atacaron varias ciudades de la nación suramericana, dejando un saldo de 100 muertos.

En la concentración, el diputado francés Jérôme Legavre habló ante manifestantes exigiendo justicia por la agresión armada al territorio venezolano. Denunció la violación de la soberanía de Venezuela.

“Estamos totalmente y incondicionalmente al lado del pueblo venezolano contra la agresión del imperialismo americano”, afirmó Legavre.

Asimismo, el parlamentario vinculó el hecho al genocidio palestino y al rol destructivo de Washington. “Hace más de dos años un genocidio se dio en Palestina y sabemos el papel que todos los gobiernos, empezando por el gobierno, por el imperialismo americano, el papel destructivo que han jugado en aportar su apoyo total a la exterminación en curso del pueblo palestino”.

«Vergüenza para Macron»

Legavre destacó que estas acciones de EEUU son una muestra de la política ejecutada por “un imperio en crisis que lleva a la humanidad al caos”.

“Trump diciendo que no vamos a parar ahí, multiplica las amenazas hacia Colombia, hacia Groenlandia que quiere anexar. Y, al mismo día, organiza bombardeos en Nigeria. Todo el mundo comprende la significación de este acto de piratería, de este acto de depredación imperialista”, dijo.

De igual manera, el diputado fustigó a quienes como el presidente de Francia, Emmanuel Macron, condiciona estas acciones que violentan los derechos humanos y la soberanía de los países del mundo.

“Nosotros decimos vergüenza a todos aquellos que se muestran evasivos, vergüenza a todos aquellos que, como el presidente francés, Emmanuel Macron, comienza a decir “sí, pero Maduro. Sí, pero el régimen de Maduro. Sí, pero Maduro era un dictador y entonces, no ¡Vergüenza para Macron, vergüenza a todos aquellos los que cantan este coro nauseabundo”, enfatizó.

En este sentido, Legavre aseveró que “Francia cierra filas con Venezuela contra la agresión”, por lo que ratificó que se mantienen “totalmente e incondicionalmente al lado del pueblo venezolano contra la agresión imperialista”.

“¡Maduro y su esposa deben ser liberados inmediatamente! Ese es el mensaje que nos hemos traído aquí”, concluyó.