La UE bloquea todos los fondos y la libertad de movimiento a 59 personas / Razones esgrimidas: críticas a la ampliación de la OTAN en relación con la guerra en Ucrania, posturas pro palestinas o "desinformación" sobre el coronavirus / Opinión jurídica: las sanciones violan el derecho de la UE

El 15 de diciembre, el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE sancionó a decenas de personas. Se les acusa de participar en "actividades desestabilizadoras de Rusia". En concreto , un total de 59 personas de diversos países están sujetas a "medidas restrictivas". Todos sus fondos y recursos económicos están bloqueados. Los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido proporcionarles fondos o recursos económicos, directa o indirectamente. Las personas sancionadas tienen prohibido entrar en la UE y transitar por sus Estados miembros.

La última lista de sanciones incluye al oficial suizo retirado Jacques Baud , así como a cinco politólogos rusos y funcionarios del foro de debate del Club Valdái. Entre ellos se encuentra el director de investigación y periodista Fyodor Lukyanov. El editor jefe de la revista "Rusia en Asuntos Globales" está acusado de presentar la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania como una reacción defensiva a la política occidental. Acusa repetidamente a la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos de "provocar" el conflicto y justifica la acción militar rusa como "necesaria" para detener la expansión de la OTAN. Se le acusa de contribuir a "campañas sistemáticas de desinformación" que "culpan a Ucrania y Occidente de la guerra".

Acusaciones similares se dirigen contra el científico Andrei Suzhentsov. Se le acusa de difundir "narrativas", como el colapso del "orden mundial unipolar" liderado por Estados Unidos y la creación por parte de Rusia de un "mundo multipolar más justo" junto con China y el Sur Global. Entre las objeciones se encuentra la afirmación de que las sanciones occidentales son "ilegales y autodestructivas" y se utilizan como "medio para ejercer presión sobre estados soberanos". Entre los recién sancionados también se encuentra la periodista ucraniano-rusa Diana Panschenko. Se le acusa de "manipulación" porque retrata a las autoridades ucranianas como "nazis" y las acusa de "traicionar a su propio pueblo". Las pruebas citadas por la UE contra Panschenko provienen del Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU). El politólogo noruego Glenn Diesen explicó que muchos de los informes de Panschenko se referían a la "brutal movilización de hombres ucranianos que son sacados de sus hogares y de las calles" para ser enviados al frente. En la mentalidad de la UE, todo lo que no apoye la guerra es antiucraniano.

Profesionales de los medios de comunicación, desde Europa del Este hasta África y Latinoamérica, acusados ​​de mantener posturas prorrusas, antiucranianas o antioccidentales, ya han sido sancionados . Artyom Kureev, oficial del servicio de inteligencia nacional ruso, editor jefe de la "Iniciativa Africana" y fundador de dos empresas de medios en África, fue incluido en la lista en diciembre de 2024 por difundir teorías conspirativas. Estas incluían la afirmación de que "África está siendo presuntamente utilizada por compañías farmacéuticas occidentales para experimentos de guerra biológica y pruebas ilegales de diversos fármacos". La "influencer" de redes sociales Nathalie Yamb , ciudadana suiza de ascendencia camerunesa, ha sido sancionada desde junio de 2025 por "seguir el lenguaje dictado por Moscú" y por "atacar a Francia y Occidente para expulsarlos del continente africano". En un video sobre "X", Nathalie Yamb describe las consecuencias prácticas de las sanciones.

Las posturas pro-palestinas o anti-Israel también son sancionadas. El bloguero australiano-ruso Simeon Boikov está acusado de difundir discursos pro-Kremlin y desinformación, en particular sobre la pandemia de COVID-19. Fue incluido en la lista de sanciones en julio. El ucraniano Oleg Voloshin fue sancionado en mayo. Es representante de la oposición pro-rusa en Ucrania y miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa hasta 2023. Se le acusa de ser un instrumento del político ucraniano exiliado Viktor Medvedchuk. Presuntamente organizó conferencias con parlamentarios de Francia, Alemania, Rusia y Ucrania para resolver el conflicto antes del ataque ruso.

La extensión de las sanciones a personas físicas se justifica desde octubre de 2024 por la "guerra híbrida sistemática " de Rusia. Esta "socava o amenaza" la "democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad o la seguridad en la Unión, en uno o más de sus Estados miembros, en una organización internacional o en un tercer país". Desde mayo de 2025, la mera acusación de estar "directa o indirectamente" involucrado en "manipulación e influencia de información" (página 56) es motivo suficiente para imponer sanciones. "La UE y sus Estados miembros" utilizarán "todos los medios disponibles al máximo para protegerse contra" o "disuadir" estos actos maliciosos, según el comunicado de prensa del Consejo de octubre de este año.

Un dictamen jurídico encargado por los eurodiputados de BSW Michael von der Schulenburg y Ruth Firmenich identifica numerosas violaciones del derecho de la UE en el régimen de sanciones de la UE contra personas. Los expertos jurídicos critican, entre otras cosas, que las sanciones no se limiten a los casos en los que "es evidente que la información es desinformación" y "la desinformación en cuestión contribuye a las actividades desestabilizadoras de Rusia". También señalan que no se celebra una audiencia para la persona antes de imponer las sanciones. Por lo tanto, las sanciones violan varios artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales. Además, las decisiones adoptadas en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) no pueden ser impugnadas por el Parlamento Europeo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ya que el Tratado de la UE lo prohíbe.

En respuesta a una consulta de Multipolar al Consejo de la UE, un funcionario de la UE se refirió a un documento del Consejo que indica que las sanciones están dirigidas específicamente a las personas responsables de las políticas o medidas sobre las que la UE desea ejercer influencia. El documento también afirma que las sanciones de la UE no son medidas punitivas, sino que buscan modificar el comportamiento de los afectados. Desde una decisión del Consejo de la UE del 28 de noviembre de 2022, la violación de medidas restrictivas se considera un delito penal de la UE. «Esto impide que las sanciones se apliquen en distintos grados en los Estados miembros y que se eludan estas medidas», se lee en el documento. Además, el 12 de abril de 2024, el Consejo adoptó nuevas normas para garantizar que las violaciones de medidas restrictivas sean punibles.