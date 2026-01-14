Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Carmen Meléndez reactivan su cuenta en X

14-01-26.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, retomó su actividad oficial en la plataforma de X luego de casi año y medio de ausencia de las redes sociales oficiales de las distintas cuentas del gobierno nacional."Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!", declaró Rodríguez.Asimismo, la funcionaria destacó que esta vía servirá para difundir información sobre la gestión pública y la situación actual del país hacia la comunidad internacional.Otras autoridades gubernamentales que vuelven a XJunto a la Presidenta Encargada, otros representantes del tren ministerial y autoridades regionales anunciaron su regreso activo a la mencionada red social. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, reactivó su perfil bajo el usuario @dcabellor, señalando que retomará el contacto directo por este medio. Cabello publicó:"Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes. Nosotros Venceremos!!", dijo Cabello..Aimismo, la alcaldesa del municipio Libertador de Caracas, Carmen Meléndez, se sumó a la iniciativa desde su cuenta @gestionperfecta.El regreso de estas figuras del gobierno ocurre luego de la medida del presidente Nicolás Maduro tras críticas al dueño de esa plataforma, Elon Musk, en agosto de 2024.